Altın fiyatları için çarpıcı tahmin! İşte gram ve çeyrek altın fiyatı

Altın fiyatları güne yükselişle başladı. Dün, dolar kurunun Türk Lirası karşısında rekor kırarak yükselmesi ile birlikte değer kazanan gram altın günü 494,6 liradan tamamladı.

Gram altın fiyatı yeni güne ise yükselişle başlayarak 498 lira seviyesinden işlem görüyor.

Kapalıçarşı'da çeyrek altın 818 liradan alınırken 823 liraya satılıyor. 3.340 liradan alınarak işlem gören Cumhuriyet altını da 3.370 liraya satılıyor.

Altın fiyatları için tahminden bulunan ekonomist Selçuk Geçer, gram altının kısa vadede 534 lira seviyesine çıkacağını belirtti.

Sosyal medya hesabından piyasalar ile ilgili yorumda bulunan Selçuk Geçer, şu ifadeyi kullandı:

"Şimdiden uyarıyorum!!! Kısa vadede #dolar 8.40 #gramaltın 534 liraya koşacak!!!"

Şimdiden uyarıyorum!!! Kısa vadede #dolar 8.40 #gramaltın 534 liraya koşacak!!!

— selçukgeçer (@_selcukgecer) October 27, 2020

Şimdiden uyarıyorum!!! Kısa vadede #dolar 8.40 #gramaltın 534 liraya koşacak!!! pushfn('ads'); — selçukgeçer (@_selcukgecer) October 27, 2020

