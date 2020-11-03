Altın fiyatları fırladı!

Altın fiyatları ABD seçim sonuçlarına odaklanırken güne yükselişe başlarken günün ilk yarısında sert yükselişe geçti ve bir anda fırladı.



Gram altın fiyatı yeni güne düşüşle başlamasının ardından gün içinde yükselişe geçti. Güne 514,1 lira seviyesinden başlayan gram altın fiyatı öğle saatleri itibariyle 516,70 lria seviyesinden işlem görüyor.

Çeyrek altın fiyatı Kapalıçarşı'da 832,00 liradan alınırken 837,00 liraya satılıyor.

Cumhuriyet altın fiyatı da 3.404,00 liradan alınırken 3.425,00 liraya satılarak işlem görüyor.



Ekonomist Selçuk Geçer, gram altın fiyatı ile ilgili sosyal medya hesabından dikkat çeken bir tahminde bulundu. Geçer "Gram altında hedef 595 lira" dedi.



Şimdiden uyarıyorum. Hafif geri çekilme olsa da bir sonraki adım # dolar hedef 8,90 #gramaltınhedef 595 lira...

— selçukgeçer (@_selcukgecer) November 2, 2020

Ayrıca ekonomist Geçer, daha önce yaptığı paylaşımlarında dolar ve altın fiyatları için ABD seçimlerinden sonrası işaret ederek piyasalarda sert yükseliş yaşanacağını belirtmişti.

Şimdiden uyarıyorum. Hafif geri çekilme olsa da bir sonraki adım # dolar hedef 8,90 #gramaltınhedef 595 lira... pushfn('ads'); — selçukgeçer (@_selcukgecer) November 2, 2020

