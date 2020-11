Altın fiyatları düşer mi? ABD seçimi nasıl etkiler? İslam Memiş açıkladı

Altın fiyatları, dolar kurunun TL karşısında rekor kırmasının ardından yükselişini sürdürürken ABD seçimlerine 2 gün kalırken piyasalarda sert yükseliş ve düşüşler yaşanıyor. ABD seçimlerine doğru piyasalarda beklentiler eşliğinde fiyatlamalara başladı. Uzmanlar ABD seçim sonuçlarının olası etkilerinin piyasaların fiyatlamasına rağmen şimdiden kestirilemeyeceğini düşünüyor. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, ABD seçim sonuçlarının fiyatlara nasıl etki edeceğeni değerlendirerek bazı uyarılarda bulundu.



Gram altın fiyatı haftayı yüzde 3,89 kazanımla 507,20 liradan tamamlarken ons altın tarafında ise kritik seviyelerin altındaki seyir sürüyor. Uzmanlar tarafından ons altın fiyatının geri çekilme ihtimalinin süreceği belirtilirken ABD’deki seçim sonuçlarının piyasalara tepkilerin ne olacağının şimdilik kestirilemeği ve altına yatırımın uzun vadeli olarak en güvenli seçenek olduğu açıklanıyor.



İslam Memiş, haftalık piyasa değerlendirmesinde gram altın, gümüş ve dolar kuruyla ilgili önemli açıklamalar yaparken piyasaların beklediği ABD seçim sonuçları her türlü sonuca gebe olduğunu ifade etti. Memiş, emtia yatırımı yapanların uzun vadeli işlemler yapması gerektiğini ve dolarla işlem yapmanın çok daha avantajlı olduğunu ifade ederek şunları kaydetti:



Memiş, Merkez Bankası'nın son açıklamalarını da değerlendirerek önümüzdeki süreçte bazı hamlelerin gelebileceğini vurguladı. Dolar kuru ve gram altın üzerinde etkisi olabilecek bu gelişmelere rağmen Memiş, dolar kurunun hangi yöne gideceğinin belirsiz olduğunu düşünerek şöyle konuştu:



"Şimdi önümüzde ABD seçim sonuçları var. Bu süreç geçen hafta perşembe günü TCMB’nin faiz kararlarına benziyor. Şu anda piyasaların çoğu Biden’ın başkan olacağına yönelik bir fiyatlama yaptı. Peki Biden mı seçilecek? Yüzde elli bir ihtimal. Yani piyasalar şu an neyi fiyatlıyorsa tam karşıt bir sonuç da gelebilir. Önümüzdeki hafta salı günü ABD seçim sonuçlarının nasıl çıkacağını bilemeyiz. Bu düşüş trendinin devam edebilmesi için ABD seçimlerinde herhangi bir sürpriz ya da sorun çıkmaması gerekiyor. O yüzden bu seviyeden alım yapacak arkadaşlara riske girmemelerini, buradan tekrar alım yapmalarını tavsiye etmiştim. Orta ve uzun vadeli yatırım yapacaklar için. Kısa vadeli yatırım yapacaklar ise yazı tura yapacak. Ya tutarsa! 3 aydır her paylaşımımda işlemlerinizi dolarla yapmanız gerektiğini de söylüyorum."

"Dolar kurunun nereye gideceğini öngöremiyorum ve kestirmenin çok zor olduğunu ifade edebilirim. TCMB salı günü yaptığı sunumda iletişim problemi olduğunu ifade etti. Bu durumu düzelteceklerini söylediler ve bu çok önemliydi. Asya ülkeleriyle swap görüşmelerinin de devam ettiğini söyledi. Şu an swap anlaşmaları konusunda görüşmeler var ve sonuçlar kamuoyuyla paylaşılacak. Ayrıca faiz silahı her zaman elimizde diyorlar. Demek ki TCMB, dolar kurunda sert yükseliş devam ederse faiz silahını çekecek ve piyasalara müdahale edecek. Şimdi, TCMB’nin bu kadar açık ve net mesajından sonra, dolar kurunun hangi yöne gideceğini öngörmek imkânsız. O yüzden gram altın fiyatının önü açık fakat böyle hamleler gelirse düşüş de yaşanabilir. Hamleler gelmezse, gram altın fiyatında 520 TL seviyelerini görmek hayal değil."