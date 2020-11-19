Altın fiyatları dört gündür düşüşte! İşte gram ve çeyrek altın fiyatı

Yatırımcıların aşı çalışmalarını takip etmesi ve altın destekli Borsa yatırım fonlarından uzaklaşmasıyla, altın fiyatlarında düşüş görüldü.

Koronavirüs aşı çalışmalarını sürdüren Pfizer şirketinin yaptığı yeni açıklamaya göre, yüzde 95 etkili bir aşı geliştirildi. Pfizer, bu başarısı ile ABD’den izin alacak ilk aşı şirketi olmak üzere.

Öte yandan, Polonya’da günlük ölümler rekor kırarken, New York’ta okullar kapıtılırken ve İtalya’da son dönemin en kötü koronavirüs tablosu yaşanırken virüse karşı endişe ve panik sürüyor

Bloomberg’in verilerine göre, dünya genelinde borsa yatırım fonlarından çıkan yatırımcıların etkisiyle, fonlar bu yılki ilk aylık kaybına ulaşmak üzere.

IG Asia Piyasa Stratejisti Jingyi Pan altının durumuna ilişkin yaptığı derğerlendirmede, " “Aşının kitlelere yayılması uzun sürecek olsa da şu anki aşı beklentileri pozitif yönde ve bu da güvenli limana ve altın destekli borsa yatırım fonlarına olan talebi düşürdü.” dedi.

Spot altın, Singapur yerel saatine göre 12:29’da yüzde 0.2 düşüş kaydederek ons başına 1,867.90 dolardan işlemlerini sürdürüyor.

Yatırımcıların yeni gözdelerinden olan gümüş yüzde 0.5 düşerken Bloomberg Dolar Spot Endeksi yüzde 0.1 yükseldi.

Gram: 462,00

Çeyrek: 755,37

Altın (ons): 1.868,59

