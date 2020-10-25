Altın fiyatları bu hafta arttı! İşte gram ve çeyrek altın fiyatı

Altın fiyatları bu hafta yüzde 0,99 oranında değer kazanarak yatırımcısının yüzünü güldürdü. Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar gram altının satış fiyatı 488,20 lira oldu.

Cumhuriyet altın fiyatının satışı ise bu hafta yüzde 1,31 artışla 3.237,00 liraya yükseldi. Geçen hafta 773,00 liradan satılan çeyrek altın fiyatı ise bu hafta 791,00 liraya çıktı.



Hafta sonu piyasaların kapalı olması ile birlikte altın fiyatlarıda haftayı kapanış fiyatının 2-3 lira üzerinden AVM'lerde açık olan kuyumcu ve döviz bürolarında satılıyor.

Gram altın fiyatı bugün 489,75 liradan satılırken çeyrek altın ise 796,12 liraya satılıyor.

Cumhuriyet altın fiyatı ise 3.240 liradan satılarak işlem görüyor.

