Altın fiyatları Biden'a hazırlanıyor! İşte gram ve çeyrek altın fiyatı

Altın fiyatları Joe Biden'ın ABD Başkanlığı seçimini kazanacağı ancak Cumhuriyetçilerin Senato’da çoğunluğu koruyacağına dair beklentilerle yükselişe doğru tırmanıyor.

AP sonuçlarına göre ABD Başkanlık Seçimi'nde Biden 264 delegeye ulaşırken Donald Trump ise hala 214 delegeye sahip. ABD Başkanı Trump'ın ekibi oy sayımlarının iki eyalette durdurulması için mahkemeye başvururken bazı anahtar diye tabir edilen eyaletlerdeyse seçim sonucunun açıklanması günler ya da haftalar sürebilir.



Altın fiyatları, dün dalgalı bir seyir izledi. ABD seçim sonuçlarının büyük olasılıkla ABD'nin Merkez Bankası Fed üzerinde daha fazla önlem alınması için baskı oluşturacak fakat politika yapıcıların buna rağmen Perşembe günü bitecek toplantılarını ertelemeleri beklenmiyor.



Altın fiyatlarının Biden’ın başkanlığına ve Senato’da Cumhuriyetçilerin çoğunluğunu korumasına hazırlandığı açıklayan BMO Capital Markets türev metal piyasaları müdürü Tai Wong, şunları kaydetti:



İstanbul Kapalıçarşı'da altın fiyatları günün ikinci yarısında yükselişe doğru tırmanıyor. 520 lirayı aşan gram altın Kapalıçarşı'da 522,40 liradan satılıyor.

Çeyrek altın satış fiyatı ise 846,00 lira olurken Cumhuriyet altınının satış fiyatı da 3.462,00 lira oldu.

İşte güncel altın fiyatları:



"Böylece önümüzdeki iki yıl boyunca etkili politika hamleleri görülmeyebilir. Büyük bir mali teşvik paketinin olmayacağı ihtimali de ABD Hazine tahvillerinde sert bir ralliye neden olurken altını kendi fiyat aralığının tam ortasında konumlandırdı."

