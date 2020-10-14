Altın fiyatları 1,900 doların üzerine döndü

Artan Covid-19 vakaları ve büyük ekonomilerde yeni kısıtlamaların gelebileceği endişeleriyle gelen güvenli liman alımlarının desteğindeki altın fiyatlarında yön yine yukarıya döndü ve ons altın 1,907 dolara yükselerek, 1,900 dolar sınırının üzerine döndü.

Petrol fiyatları ise, spot piyasalarda biraz toparlanırken, talep kaygılarıyla vadeli piyasalarda geriledi. Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün (OPEC) son yayımlanan aylık raporunda, küresel petrol talebinin 2020 yılında günde ortalama 9.5 milyon varil düşüşle günde ortalama 90.3 milyon varile düşeceğine ilişkin öngörüsünde bir değişiklik yapılmadı.

OPEC raporunda, küresel ekonomik toparlanmaya ilişkin olarak da, bu yıl küresel ekonomik büyüme öngörüsü "eksi yüzde 4.1" düzeyinde sabit tutulurken, 2021 yılı için ekonomik büyüme öngörüsü yüzde 4.6 düzeyine çekildi. Spot piyasalarda ise Brent 42 dolar ve Batı Teksas hafif petrolü de 41 dolar üzerinde tutundu.

Bu gelişmelerle vadeli piyasalarda, Kasım teslimi Batı Teksas hafif petrolünün varil fiyatı yüzde 0.62 düşüşle 39.95 dolar ile yeniden 40 doların altına, Aralık teslimi Brent petrolün varil fiyatı da yüzde 0.54 düşüşle 42.22 dolara geriledi.

Küresel emtia piyasalarında;

- Brent petrol yüzde 1.13 artışla 42.97 dolar,

- Batı Teksas yüzde 1.48 artışla 41.11 dolar,

- altın yüzde 0.87 artışla 1,907.97 dolar,

- gümüş yüzde 1.29 artışla 24.44 dolar,

- bakır yüzde 0.77 düşüşle 6,686.00 dolar,

- platin yüzde 0.82 düşüşle 861.32 dolar,

- paladyum yüzde 1.39 artışla 2,352.72 dolar düzeyindeydi.

İç piyasada gram altın 486 liraya, çeyrek altın 795 liraya, Cumhuriyet altını da 3,166 liraya yükseldi.

Troy Kıymetli Madenler’in analizinde, altının 1,900 doların üzerinde tutunamadığına işaret edilerek, şöyle denildi:

"Piyasalar, teşvik paketine dair haber akışına karşı hassasiyetini sürdürürken, herhangi bir anlaşmanın çıkmaması altını baskılamaya devam ediyor.

"Altın, dünkü seansa 1,922 dolar/ons seviyesinden başladıktan sonra, günün ilk saatlerinde aşı haberiyle yukarı doğru ivmelendi.

"Johnson and Johnson'ın, üçüncü fazda bulunduğu aşı çalışmasını durdurduğu haberinin duyurulmasıyla, altın tarafında hızlı bir yukarı doğru ivmelenme görülürken, 1,925 dolar/onsla günün en yüksek seviyesini kaydetti.

"Ancak, bu seviyedeki yerini korumakta zorlanan sarı madenin, ABD'de Demokratlar ve Cumhuriyetçilerin teşvik paketi üzerinde bir uzlaşı sağlayamaması satış baskısına maruz kalmasına ön ayak oldu.

"Dünkü seansta 1,886 dolar/ons seviyesine kadar geri çekilen sarı maden, 1,900 dolar/ons seviyesinin altına geri dönmüş oldu. 1,891 dolar/ons seviyesinden günü tamamlayan sarı maden, önceki güne kıyasla yüzde 1.6 kaybı hanesine yazdı.

"Gümüş, paladyumla birlikte günün en negatif ayrışan kıymetli madeni olarak öne çıkarken, gün içi kayıpları yüzde 4ü aştı. Seansa 25.10 dolar/onstan başlayan beyaz maden, günü 24.12 dolar/onstan tamamlayarak önceki güne kıyasla hanesine yüzde 3.8 kayıp yazmış oldu.

"Platin, bir süredir diğer kıymetlilere kıyasla düşük performans sergilemesine karşın, dünkü seansın en güçlü kalan kıymetli madeni olarak öne çıktı. 868 dolar/onstan seansı tamamlayan platin, yüzde 0.9 kaybı hanesine yazdı.

"Paladyum ise günün en çok değer kaybeden kıymetli madeni olarak öne çıktığı günde, yüzde 3.9 kaybı hanesine yazdı. 2,294 dolar/onsa kadar çekilen paladyum, son iki haftanın en düşük seviyesini kaydettikten sonra, 2,313 dolar/onsla seansı tamamladı.

"Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasasında dünkü seansta düşük işlem hacminin yanı sıra, altın işlemleri dünya fiyatlarının altında 1.00-1.25 dolar/onsla gerçekleşti. Borsa İstanbul'da toplamda 1,740 kg altın, 457 kg gümüş işlemiyle seans tamamlandı."

