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Altın alacaklar dikkat! Sahte altın nasıl anlaşılır?

Ekonominin kötü günler geçirdiği şu günlerde vatandaşlar altına yatırım yapıyorlar. Peki sahte altın nasıl anlaşılır? Altın alırken nelere dikkat etmeli?

GÜNDEM 10.12.2020, 15:17
Altın alacaklar dikkat! Sahte altın nasıl anlaşılır?
Türk halkının en sevdiği yatırımların arasında altın en başta geliyor. Öyle ki yastık altında bulunan altının piyasa değerinin 100 milyar doların üzerinde olduğu tahmin ediliyor.
Günümüz ekonomisinde vatandaşlar için en birincil yatırım aracı olan altın yükselişini sürdürürken vatandaşlar "Sahte altına nasıl anlaşılır? sorusunun cevabını da merak ediyor. 
Koronavirüs günlerinde durumu fırsat bilen dolandırıcılar da altının ayarlarıyla oynuyor.
Altının sahte olduğunu anlama yöntemleri şunlardır.
* Damga yöntemi
* Isırma yöntemi
* Ses yöntemi
* Mıknatıs yöntemi
*Seramik tabak yöntemi

Sahte altın ile gerçek altını ayırt edebilmek çok ta zor değil
Bunun için bazı yöntemler uygulayarak altının sahte ya da gerçek olduğunu  anlayabilirsiniz.
Sahte altın ile ilgili en birinci yol  tanıdığınız ya da yıllardır var olan güvenilir ve köklü bir firmadan altın alışverişi yapmanız olacaktır.
Eğer altını diğer kuyumculardan alacaksanız bununla ilgili bir kaç yol mevcut.

Satın aldığınız her altının üzerinde mutlaka damga bulunur.
Bu damgalarda çok küçük dahi olsa marka patent damgası, sertifika numarası veya ayar damgası gibi bilgiler yer almaktadır.
Patent damgası yoksa bile diğer bilgiler kesinlikle bulunmalıdır. 

Isırma yöntemi sahte altını anlamada çok eskiden beri kullanılan bir yöntemdir.
Altın kolaylıkla çizilebilen, yamulan ve şekil alabilen yumuşak ve hassas bir madendir.
Satıcılar her ne kadar bu yöntemi sevmese de altını ısırdığınızda üzerinde diş izleri çıkar. Bu da altının gerçek olduğunu gösterir. Sahte altınlarda ise diş izi çıkmaz.

Ses yöntemi de tıpkı ısırma yöntemi gibi kuyumcular ve altın satıcıları tarafından sevilmez
Ancak sahte altını anlamada en yaygın olan yöntemlerden biri de ses yöntemidir.
Zira gerçek altın sert bir zemine atıldığında tok bir ses çıkarır. Sahte altınlarda ise bu ses oldukça ince ve cılızdır. Ses yöntemiyle altının gerçek ya da sahte olduğunu anlayabilirsiniz.

Altının sahtemi değil mi olduğunu seramik tabak yöntemi ile de anlayabilirsiniz.
Bunu anlamak için altın ile seramik bir tabağa çizikler atılır.
Eğer tabakta oluşan çizgiler siyah ise altın yüksek ihtimalle sahtedir.
Çizgiler altın rengindeyse bu, altının gerçek olduğunu gösterir.

Altın manyetik bir maden değildir. Altının sahte olup olmadığını anlamada en kullanılan yöntemlerden biri de mıknatıs yöntemidir.
Eğer altını mıknatısa yaklaştırdığınız zaman altın ile mıknatıs birbirlerini çekiyorsa bu altının sahte olduğunu gösterir. 
Çünkü mıknatısa yaklaştırıldığında herhangi bir çekim ortaya çıkmaz. 

Altın bilindiği üzere yoğunluğu yüksek bir madendir. Aynı ölçüde olan bir takıdan farklı olarak çok daha ağırdır.
Hassas bir terazi yardımı ile aynı özelliklerdeki bir takı ile altını karşılaştırın. Eğer bir ağırlık farkı yoksa bu altınının sahte olması yüksek bir ihtimaldir.
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