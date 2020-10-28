‘Altın AB pasaportu’ hangi ülkelerden nasıl alınıyor?

Kıbrıs Cumhuriyeti’nde yabancıların yatırım karşılığı vatandaşlık programına alınmasına ilişkin uygulama nedeniyle patlak veren ‘ altın AB pasaportu’nun yankıları devam ediyor. Avrupa Birliği (AB), Kıbrıs ve Malta'nın yatırım karşılığı vatandaşlık uygulaması hakkında hukuki süreç başlatırken, uygulamaya ilişkin sürecin nasıl işlediği merak ediliyor.

Kıbrıs ve Malta, bu ülkelerde yaşamamasına rağmen sadece para karşılığı vatandaşlık alımına izin veriyor. Bu durum da vatandaşlık alan kişilerin AB pasaportuna da sahip olması anlamına geliyor.

Euronews Türkçe’nin haberine göre bu vatandaşlıkla serbest dolaşım, oturum, çalışma ve oy kullanma gibi herhangi bir AB ülkesi vatandaşının sahip olduğu haklardan faydalanılabiliniyor.

AB ise bu duruma güvenlik riski oluşturduğu gerekçesiyle karşı çıkıyor. Yatırım karşılığı vatandaşlık veren ülkeler ise Kıbrıs ve Malta ile sınırlı değil. Bulgaristan da benzer bir uygulamaya sahip. Kıbrıs ve Malta’yı mercek altına alan AB, Bulgaristan’a da uyarı yazısı göndererek uygulama hakkında detaylı bilgi istedi.

Yatırım karşılığı vatandaşlık veren ülkeler dışında sadece oturum izni verenler de var. Oturum izni alan kişiler aynı zamanda Schengen bölgesinde serbestçe seyahat etmesine hakkında da sahip oluyor. AB bu durumu da riski görüyor.

Yabancılara yatırım karşılığı oturum izni veren 19 ülke şöyle: Bulgaristan, Çekya, Estonya, İrlanda, Yunanistan, İspanya, Fransa, Hırvatistan, İtalya, Kıbrıs, Litvanya, Letonya, Lüksemburg, Malta, Hollanda, Polonya, Portekiz, Romanya ve Slovakya.

Peki uygulama nasıl işliyor? Öncelikle yatırımcılar belirli miktarda bir parayı söz konusu ülkede bir gayrimenkule ya da başka bir alana yatırdıktan sonra pasaport sürecini başlatıyor.

Kıbrıs'ta 2 milyon 150 bin euro ile vatandaşlık almak mümkün. Bu paranın 2 milyon eurosunun bir gayrimenkule yatırılması gerekirken 75 bin eurosu ülkenin araştırma ve geliştirme fonuna, diğer 75 bin eurosu da tapu kadastro yönetimine bağışlanması gerekiyor.

Malta ve Bulgaristan'da da benzer bir uygulama geçerli. Bu ülkelerde fiziksel olarak bulunmak ise gerekmiyor.

Uygulamaya karşı çıkan Yeşiller Grubu'ndan Avrupa Milletvekili Sven Giegold vatandaşlığın alınıp satılmaması gerektiğine dikkat çekiyor ve bu modelin Avrupa işbirliği ruhuna aykırı olduğunu belirtiyor.

Avrupa Komisyonu ise vatandaşlık verilmesi sırasında yapılan güvenlik taramasının yeterince sıkı olmadığına dikkat çekiyor. Ayrıca uygulamanın kara para aklama ve vergi kaçırma gibi kanuni olmayan işlere de kapı araladığı yönünde endişeler var.

