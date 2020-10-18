Altgeçitte, sular içinde mahsur kalan taksici kepçeyle kurtarıldı

Sürücü Mehmet Albayrak, saat 11:30 sıralarında Büyükbakkalköy Mahallesi’nde Çiftlik Yolu üzerinde bulunan bir alt geçitten geçmek istedi. Albayrak, sağanak yağış nedeniyle suyla dolan alt geçitte mahsur kaldı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve İBB ekipleri sevk edildi. Albayrak, kepçe yardımıyla kurtarıldı. Taksi ise vinç yardımıyla çıkarıldı.

Albayrak şunları söyledi: “10 dakika önce geçtim bu yoldan, problem yoktu. Yine geçerken araba bayağı derine düştü. Herhalde asfalt çökmesi oldu. Arabadan kepçeyle almak istediler. Kepçe bile batıyordu. Bir saattir buradayız. Vidanjör bekliyoruz suyu boşaltması için. Kepçe yanaştı, bindik. Sağlığımızda bir sıkıntı yok.”

