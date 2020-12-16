Gazeteci Fatih Altaylı, Habertürk TV’de Teke Tek programında Suriyeli mültecilerle ilgili sarf ettiği sözlerinde, “Türkiye'yi Suriye'ye savaşsız kaybettik. 4 milyon askerle gelip Türkiye'yi esir almış gibi görünüyorlar.” dedi. ALTAYLI: YASAKLAR SURİYELİLERİ BAĞLAMIYOR Programda küresel koronavirüs salgınındaki tedbirlerle ilgili yaptığı eleştiride, “Türkiye'nin sahibi onlar, biz misafir gibiyiz. Yakında bizi atacaklar buradan, öyle bir hal var. Son derece özgürler, hiçbir yükümlülükleri yok, hesap verme durumları yok, yasaklar onları bağlamıyor bizi bağlıyor. Açık söylemek gerekirse Türkiye'yi biz Suriye'ye savaşsız kaybettik. 4 milyon askerle gelip Türkiye'yi esir almış vaziyette görünüyorlar. Sokağa baktığımız zaman ortaya çıkan tablo bu. Ellerini kollarını sallayarak girip çıkabiliyorlar, kimse onlara bir şey sormuyor. Ne yazık ki durum bu. Sokaklar Türk vatandaşına yasak onlara değil. Meclis kürsülerinden bağırmakla olmuyor bu işler.” ifadelerini kullandı.

FATİH ALTAYLI HK. SUÇ DUYURUSU?Gazeteci @fatihaltayli nın özel bir televizyon kanalında sarfettiği, halkı kin ve düşmanlığa sevk eden, mültecileri açıkça hedef gösteren ve gerçeği yansıtmayan açıklamaları nedeniyle dernek olarak savcılığa suç duyurusunda bulunuyoruz. pic.twitter.com/i3MFHI86D9

— Mülteci Hakları (@multecihakder) December 15, 2020

MÜLTECİ HAKLARI DERNEĞİNDEN ALTAYLI HAKKINDA SUÇ DUYURUSU Gazeteci Altaylı’nın bu sözleri üzerine, Mülteci Hakları Derneği, Twitter hesabından Altaylı’nın konuşmasını paylaşıp suç duyurusunda bulunacaklarını duyurdu. Dernekten yapılan açıklamada, “Gazeteci Fatih Altaylı’nın özel bir televizyon kanalında sarf ettiği, halkı kin ve düşmanlığa sevk eden, mültecileri açıkça hedef gösteren ve gerçeği yansıtmayan açıklamaları nedeniyle dernek olarak savcılığa suç duyurusunda bulunuyoruz.” denildi.

FATİH ALTAYLI HK. SUÇ DUYURUSU?Gazeteci @fatihaltayli nın özel bir televizyon kanalında sarfettiği, halkı kin ve düşmanlığa sevk eden, mültecileri açıkça hedef gösteren ve gerçeği yansıtmayan açıklamaları nedeniyle dernek olarak savcılığa suç duyurusunda bulunuyoruz. pic.twitter.com/i3MFHI86D9 — Mülteci Hakları (@multecihakder) December 15, 2020

