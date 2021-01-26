Altaylı Erdoğan'ın sözlerini yorumladı: Faşistlerin kemikleri sızladı

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı partisinin üç il kongresinde "Şu anda CHP’de tek adamcağız siyaseti işliyor. Esasen Türkiye’de CHP’ye ait bir siyaset yoktur" ifadelerini konu alan "Mussolini bile gülerdi" başlıklı dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söylemlerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sevindiğini ifade eden Altaylı, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik olarak söylediği “Tek adamcağız” ve “Diktatör, Faşist” nitelemeleri zannederim Kemal Kılıçdaroğlu’nu oldukça sevindirmiş ve muhtemelen “Ben neymişim yahu!” diyerek aynaya hafiften kabararak bakmasını sağlamıştır.

Geniş bir faşizm tartışması yapmak istemiyorum ama en basit haliyle ilerlemek gerekirse Faşizm’de olmazsa olmazlardan biri “Lider” kavramıdır.

Oluşturulmaya çalışılan faşist doktrine göre “Devletin başında” bir “Lider” vardır ya da olmalıdır.

Devleti yöneten ya da devleti yönetmeye talip olan grubun başında bir lider vardır, liderin kararı en yüksektir, lider tartışılmaz bir otoriteye sahiptir.

Bu liderin kararları, örgüt tarafından desteklenir ve bir propaganda mekanizması ile kabul ettirilir."



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'na yönelik diktatör suçlamasının mantıklı bir temelinin olmadığını maddeler halinde belirten Altaylı, yazısına şöyle devam etti:

Daha fazla uzatmaya gerek kalmadan, Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili “Faşist ve diktatör” tezi bu ilk cümlede çöküyor.

Çünkü:

1. Kemal Kılıçdaroğlu’nun bir otoritesi yok

2. Kemal Kılıçdaroğlu tartışmasız lider değil

3. Kemal Kılıçdaroğlu’nu en yüksek karar alma organı değil

4. Hatta Kemal Kılıçdaroğlu karar alma organı da değil.

5. Kemal Kılıçdaroğlu’nun kararları örgüt tarafından kayıtsız şartsız desteklenmiyor

6. Kemal Kılıçdaroğlu’nun elinde bir propaganda mekanizması yok.

7. Ona yakın olduğu zannedilen yayın organlarında bile en sert şekilde eleştiriliyor.

8. Ve belki de en önemlisi Kemal Kılıçdaroğlu Devlet’i yönetmeye talip değil."



Yazısının son bölümde ise Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'na yönelik diktatör sözleri hakkında "Bu yüzden de Kemal Kılıçdaroğlu’na faşist demek bütün ünlü faşistlerin kemiklerini sızlatacak ve faşizmin kurucu babalarını güldürecek bir yaklaşımdır" şeklindeki cümleleri kuran Altaylı, şu yorumu yaptı:

"Sadece Muharrem İnce’nin aylardır parti içinde sürdürdüğü başkaldırı ve parti içinde parti kurma çabalarına karşı alınmayan ve gösterilmeyen tavır bile Kılıçdaroğlu’na yapılan “Faşist” yakıştırmasını boşa düşürür.

Hele hele bir siyasetçiye hem gayrı milli hem de faşist yakıştırmasını aynı anda yapmak.

İlginç bir faşizm tanımına sahip olmak demektir."

