Altaylı: 'Arınç dava kazandırdığı şirketin yönetimine girdi'

Cumhurbaşkanlığı Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi, eski AK Parti Milletvekili ve eski TBMM Başkanı Bülent Arınç'ın tarafsız baş hakem olarak atandığı bir davada, lehine karar verdiği inşaat şirketinin sonrasında yönetimine girdiği iddia edildi.

Habertürk yazarı Fatih Altaylı kendisinin de hakem olduğu davayı bugün köşesine taşıdı. Altaylı kat karşılığı bir inşaat şirketine arazisini veren yakınıyla ilgili davada kendisinden hakem olmasının istediğini, davanın tarafsız baş hakeminin ise Bülent Arınç olduğunu belirtti.

Bülent Arınç'ın son dakikada taraf değiştirerek inşaat şirketinin davayı kazanmasını sağladığını aktaran Altaylı, tarafların daha sonrasında oturup anlaştığını, Bülent Arınç'ın ise daha sonra davayı kazanan inşaat şirketinin yönetimine girdiğini yazdı.

Yazının ilgili bölümü şu şekilde;



Altaylı bu olayı neden yazdığına gerekçe olarak, Arınç'ın AK Parti'nin vicdanı olduğunu söyleyen bazı kesimlerin, insanları daha iyi tanıması gerektiğini gösterdi.

"Aylar süren toplantılar, uzun bilirkişi raporları, bunlar üzerine uzun tartışmalardan sonra geçen sene dava sonuçlandı.

Bülent Arınç’ın son dakikada değişen tavrı ile benim temsil ettiğim taraf davayı kaybetti.

Kat karşılığı arazisini veren işadamı üstüne bir de borçlu çıkarıldı.

Hakem heyetinin işi tamamlandı.

Benim dışımdaki hakemler çok ciddi bir miktar olan hakemlik ücretlerini de aldılar.

İşimiz bitti.

Neyse ki, inşaat şirketinin sahibi insaflıydı da dava sonuçlandıktan sonra oturup anlaştı ve arazi sahibine bir kısım ödeme yapmayı uzlaşma yoluyla kabul etti.

Buraya kadar her şey normal.

Ama anormal olan sonrasındaki.

Davanın sonuçlanmasından bir süre sonra 'tarafsız' olarak Hakem Heyeti’ne başkanlık eden Bülent Arınç, baş hakem olarak lehinde karar verdiği şirketin yönetim kuruluna girdi."

