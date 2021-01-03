Altay'dan 5 maç sonra gelen yenilgi

TFF 1. Lig'in 17. haftasında Bandırmaspor ile Altay karşı kaşıya geldi.

Mücadelenin ilk yarısında etkili bir oyun sergileyen ev sahibi Bandırmaspor, 27. dakikada Doğan Can Davas'la bulduğu golle 1-0 öne geçti. Rakip sahada etkili oyununu kalan kısımda da sürdüren Bandırmaspor, girdiği pozisyonları değerlendiremeyince ilk devre 1-0 sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında da istediği etkinliği gösteremeyen İzmir temsilcisi, maçın son dakikalarda kurduğu baskıdan sonuç alamadı. Yarı sahasında geniş boşluklar veren Altay karşısında Bandırmaspor, 90+4'te kontra ataktan Del Valle'yle bulduğu golle karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla haftaya lider giren Altay aldığı mağlubiyetle 32 puanda kaldı ve zirve yarışında yara aldı. Altay'ın 5 maçlık galibiyet serisine son veren ev sahibi Bandırmaspor ise 24 puana ulaştı.

