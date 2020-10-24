Altay'da 34 kişinin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı
TFF 1. Lig ekiplerinden Altay'da koronavirüs test sonucu pozitif çıkan kişi sayısı 34'e yükseldi.
GÜNDEM 24.10.2020, 23:32
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İzmir ekibinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Altay-Altınordu müsabakası öncesi yapılan Covid-19 testlerinde 9 futbolcumuzun, dün yapılan testlerde ise 8 futbolcumuzun sonuçları pozitif çıkmıştır.
Gelinen noktada, A takım listemizde bulunan toplam 20 oyuncumuzun ve buna ek olarak genç oyuncu listesinde yer alan 4 futbolcumuzun Covid-19 testleri pozitif olup, toplamda 24 oyuncumuz için TFF ve Sağlık Bakanlığı'nın ilgili izolasyon protokolü titizlikle uygulanmakta ve tedavi süreçleri devam etmektedir.
Ayrıca teknik direktörümüz Yücel İldiz, 3 profesyonel takım antrenörü, 1 akreditasyon sorumlusu, 2 sağlık çalışanı, 2 malzemeci ve 1 saha bakım görevlisi olmak üzere kulüp genelinde 34 pozitif vaka tespit edilmiştir.
TFF talimatları doğrultusunda 1. Lig'in 7. haftasında yarın oynanması gereken Giresunspor karşılaşması ileri bir tarihe ertelenmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyururuz."
"Altay-Altınordu müsabakası öncesi yapılan Covid-19 testlerinde 9 futbolcumuzun, dün yapılan testlerde ise 8 futbolcumuzun sonuçları pozitif çıkmıştır.
Gelinen noktada, A takım listemizde bulunan toplam 20 oyuncumuzun ve buna ek olarak genç oyuncu listesinde yer alan 4 futbolcumuzun Covid-19 testleri pozitif olup, toplamda 24 oyuncumuz için TFF ve Sağlık Bakanlığı'nın ilgili izolasyon protokolü titizlikle uygulanmakta ve tedavi süreçleri devam etmektedir.
Ayrıca teknik direktörümüz Yücel İldiz, 3 profesyonel takım antrenörü, 1 akreditasyon sorumlusu, 2 sağlık çalışanı, 2 malzemeci ve 1 saha bakım görevlisi olmak üzere kulüp genelinde 34 pozitif vaka tespit edilmiştir.
TFF talimatları doğrultusunda 1. Lig'in 7. haftasında yarın oynanması gereken Giresunspor karşılaşması ileri bir tarihe ertelenmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyururuz."
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