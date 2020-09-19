Fenerbahçe ile karşılıklı anlaşma sonucunda yollarını ayıran Alper Potuk'un yeni takımı belli oldu.

TRT Spor'un haberine göre; Alper Potuk, Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü ile anlaşmaya vardı.

29 yaşındaki oyuncunun sağlık kontrolünden geçmek için Ankara'ya gittiği belirtildi.

