Alper Potuk'tan Ankaragücü'ne 2 yıllık imza
Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü, Fenerbahçe ile yollarını ayıran 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Alper Potuk'la 2 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.
GÜNDEM 19.09.2020, 18:39
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Beştepe Tesisleri'nde düzenlenen imza törene MKE Ankaragücü'nün başkanı Fatih Mert ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.
Başkan Mert, bu transferle takımlarını daha da güçlendirdiklerini kaydetti.
Alper Potuk ise "Asırlık çınar Ankaragücü’nde olmaktan çok mutluyum. Takım arkadaşlarımızla birlikte Ankaragücü’nü hep beraber daha iyi yerlere taşıyacağız.” dedi.
Başkan Mert, bu transferle takımlarını daha da güçlendirdiklerini kaydetti.
Alper Potuk ise "Asırlık çınar Ankaragücü’nde olmaktan çok mutluyum. Takım arkadaşlarımızla birlikte Ankaragücü’nü hep beraber daha iyi yerlere taşıyacağız.” dedi.
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