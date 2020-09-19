Alper Potuk'tan Ankaragücü'ne 2 yıllık imza

Beştepe Tesisleri'nde düzenlenen imza törene MKE Ankaragücü'nün başkanı Fatih Mert ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Başkan Mert, bu transferle takımlarını daha da güçlendirdiklerini kaydetti.

Alper Potuk ise "Asırlık çınar Ankaragücü’nde olmaktan çok mutluyum. Takım arkadaşlarımızla birlikte Ankaragücü’nü hep beraber daha iyi yerlere taşıyacağız.” dedi.

