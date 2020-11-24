Alparslan Kuytul'dan yargı reformu teklifi: MİT kanunu değişsin

Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı Genel Başkanı Alparslan Kuytul gündemde olan yargı reformu ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Ülkedeki bütün operasyonların arkasında MİT olduğunu söyleyen Kuytul, öncelikle MİT kanununun değişmesi gerektiğini belirtti.

Hâkim ve savcıların da özgür olmadıklarını ve MİT’ten emir aldıklarını ifade eden Alparslan Kuytul, "Yargı reformuna gerek yok. Bu durum değiştirilsin yeter. MİT yargıdan elini çeksin! Hakimlere savcılara talimat vermeyi bıraksın! MİT’in içinde böyle davranan ekipler var. MİT onları içinden temizlesin. MİT görevini yapsın. Herkesi ihbar etmek, herkes hakkında istihbarat dosyaları hazırlamak MİT’in görevi değildir. Herkes MİT hakkında konuşmaya korkuyor! Hakikatlerin ortaya çıkması lazım." açıklamasında bulundu.



Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi Bülent Arınç’ın söyledikleri ister doğru olsun, isterse Cumhurbaşkanı ve Adalet Bakanı bu durumdan rahatsız olsun açıklamasında bulunan Alparslan Kuytul, şunları kaydetti:



"Cumhurbaşkanı bu durumdan rahatsızsa, birkaç sene önce “Mağdur falan yok, kimse mağdur edebiyatı yapmasın.” demişti. Hani rahatsızdı? Bir ara “At izi it izine karıştı.” dedi. Halk biraz ümitlendi." diye konuşan Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı Genel Başkanı Kuytul, "Herhalde Cumhurbaşkanı, birtakım derin güçlerin 15 Temmuz’u bahane ederek yaşla kuruyu beraber yaktıklarının farkına vardı. Yakında buna müdahale edilecek zannedildi ama hiç de öyle olmadı. Bir yerlerden ne söylendi, nasıl ikna edildiyse “Kimse mağdur edebiyatı yapmasın, mağdur falan yok.”dedi. Şimdi Bülent Arınç çıkmış diyor ki “Cumhurbaşkanı da bu durumdan rahatsız.”“Kimse mağdur edebiyatı yapmasın.” diyen Cumhurbaşkanı değil miydi? Nasıl rahatsızmış? Rahatsızsa müdahale etseydi!" diye konuştu.



Yargı reformunun konuşulduğu şu günlerde benim Cumhurbaşkanı’na, Adalet Bakan’ına ve Meclis’e teklifi olduğunu belirten Alparslan Kuytul, "Yargı reformu mu yapmak istiyorsunuz? Önce MİT’in kanununu, tekrar değiştirin. 17-25 Aralık 2013 operasyonu. Ben o zaman 17-25 Aralık’a “Hükümete karşı bir darbe girişimidir” dedim. 2014 yılının başından itibaren MİT’in kanunu değiştirildi. MİT’in (Milli İstihbarat Teşkilatının) normalde görev alanı yurt dışıdır. Kanun değişikliği ile yurt içine yönlendirildi. Bütün operasyonların arkasında MİT var." dedi.

"Eğer bir yargı reformu yapılacaksa evvela MİT’in kanunu değiştirilmelidir" açıklamasında bulunan Kuytul, şöyle konuştu:



Yargı reformunun konuşulduğu şu günlerde benim Cumhurbaşkanı’na, Adalet Bakanı'na ve Meclise teklifim şudur: Yargı reformu mu yapmak istiyorsunuz? Önce MİT’in kanununu tekrar değiştirin. 2014 yılının başında MİT’in kanunu değiştirildi.

— Alparslan Kuytul (@alparslankuytul) November 21, 2020

"Cumhurbaşkanı da Adalet Bakanı da bu ülkedeki adaletten sorumludurlar. Cumhurbaşkanı, adaletin yerine gelmediği bir ülkede devlet başkanlığı yapmaktadır. Adalet bakanı da adaletin yerine gelmediği bir ülkede Adalet Bakanlığı yapmaktadır. Bu durumdan rahatsızlarsa o zaman müdahale etsinler.Oy kaybedince, milyonlarca insan bu durumdan nefret etmeye başlayınca “Biz de bu durumdan rahatsızız.” demeye mi başladılar? Bülent Arınç’ı mı ortaya sürüyorlar, onu mu konuşturuyorlar?"

"MİT eskisi gibi yurt dışına dönük faaliyetler yapmalı, yurt içini emniyete bırakmalıdır. Bugün olan bunca haksızlıkların, tutuklu yargılamaların, gereksiz soruşturmaların, yanlış raporların, yanlış raporlarla insanların hayatını karartmanın, işten çıkartmanın, işsiz-ekmeksiz bırakmanın arkasında; MİT içindeki bir ekibin ya da ekiplerin eli vardır. Tamamını kast etmiyorum ama bazı din düşmanı ekipler var ve bunlar emniyet müdürlerine talimat veriyorlar. Zulüm yaptıranlar da onlardır. Bu dosyaları hazırlatanlar onlardır. Yargı reformuna gerek yok. Bu durum değiştirilsin yeter. Eğer bir yargı reformu yapılacaksa evvela MİT’in kanunu değiştirilmeli, yetkisi ve görev alanı daraltılmalıdır. MİT eskisi gibi yurt dışına dönük faaliyetler yapmalı, yurt içini Emniyete bırakmalıdır."

Yargı reformunun konuşulduğu şu günlerde benim Cumhurbaşkanı’na, Adalet Bakanı'na ve Meclise teklifim şudur: Yargı reformu mu yapmak istiyorsunuz? Önce MİT’in kanununu tekrar değiştirin. 2014 yılının başında MİT’in kanunu değiştirildi. — Alparslan Kuytul (@alparslankuytul) November 21, 2020

