Reklam

Son Dakika

Alparslan Kuytul Hoca'dan dernek ve vakıflar için çıkacak yasaya tepki

Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul Hoca Efendi, dernek ve vakıflara kayyım atanmasının yolunu açacak yasa hakkında sert tepki gösterdi.

GÜNDEM 02.01.2021, 00:19
Alparslan Kuytul Hoca'dan dernek ve vakıflar için çıkacak yasaya tepki
Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul Hoca Efendi, sivil toplum kuruluşları, dernekler ve vakıflara kayyım atanmasının yolunu açacak yasa tasarısı hakkında dikkat çeken bir yazılı açıklama yaptı.
Şahsi internet sitesinde yaptığı açıklamada dernek ve vakıflara kayyım atanmasının yolunu açacak yasa ile ilgili tepkisini dile getiren Kuytul, "Yusuf Kaplan tweetinde, İçişleri Bakanı ile görüştüğünü ve onun STK’lara kayyım atanmasının önünü açan kanunun “STK’ların İslami çalışmalarını engellemesinin söz konusu olmayacağını” ifade ettiğini söylüyor. Tüm muhaliflerin FETÖ, PKK, DAİŞ veya EL KAİDE denilerek susturulduğu, ülkede baskının her gün arttırıldığı bir dönemde bu açıklamaya inanan ya da tatmin olan var mıdır bilmiyorum. Terörle hiçbir alakası olmadığı Emniyetin raporları ile sabit olan Furkan Derneklerini bu kanun çıkmadan önce bile kapatan, 3 senedir Furkan Vakfına kayyım atayan ve kayyım marifetiyle tüm İslami faaliyetlerini engellemiş olanlar bu kanundan sonra daha neler yapacaklardır tahmin etmek zor değil. Ayrıca yapılan açıklama bir an için doğru kabul edilse bile “nasılsa bizim çalışmalarımıza dokunulmayacak o halde başkalarına ne yapıldığının önemi yok” denilmesi doğru olur mu? Özgürlük, meşru dairede çalışan herkesin hakkı değil midir? İslam, adalet değil midir? Müslümanlar adaleti savunmak zorunda değil midir?" dedi.
Türkiye'de baskı ve sindirmenin arttığını ve bu kapsamda ülkenin diktatörlüğe götürüldüğünü kaydeden Kuytul, "Türkiye hızla diktatörlüğe doğru götürülüyor. Önce beraber oldukları sonra da araları açılınca adına “FETÖ” dedikleri kimselere yaş kuru ayırmadan “bunlar vatan haini” diyerek gazetelerine, televizyonlarına vs. her şeylerine kayyım atadılar. Sonra HDP’li belediye başkanlarını görevden aldılar, sonra hapse attılar sonra da belediyelerine kayyım atadılar ve seçilmişlerin yerine kendi adamlarını getirdiler" ifadelerini kulandı.
Çıkartılacak yasa ile baskı ve sindirmenin Türkiye'deki vakıf ve dernekleri işlemez hale getireceğini aktaran Kuytul, "Şimdi de derneklere ve vakıflara sıra geldi. Bildiğiniz gibi KHK ile bütün Furkan derneklerini kapatmışlardı. Furkan Vakfına ise 3 yıldır kayyım atanmış vaziyette, mahkemesi hala sürüyor. Binlerce vakıf ve derneği KHK ile tümden kapattılar. Belli ki şimdi bunu daha da yaygınlaştırmak için bu kanun teklifini hazırladılar. Diktatörlüğü daha da sağlamlaştıracaklar. Sonunda “çıt” diyenlerin vakıf ve derneklerine, kayyım atayacaklar. Gitgide kayyımlar ülkesi oluyoruz. Bahaneleri hazır, devletin güvenliği diyorlar. Elbette kendi saltanatlarını değil de devletin güvenliğini düşündüklerini iddia edecekler. Minareyi çalacak olan, tabii kılıfını da hazırlıyor" açıklamasında bulundu.
Furkan Vakfı'na kayyım atanması üzerinden yapılan yargılamanın hukuksuz olduğunu da belirten Kuytul, "Vakfımızın aldığı bir cezamı var? Yok. Furkan Vakfının kapatılacağına dair Mahkeme kararı mı var? Yok. O zaman hangi yetki ile kayyım atadılar? Nasıl ki tutuksuz yargılanma esastır, aynı şekilde mahkeme bitene kadar ve suçu ispat olunana kadar vakıfların ve derneklerin kapatılmaması ve kayyım atanmaması da esastır, esas olmalıdır. Bir insanın suçunu ispatlamadan hapse atmak, tutuklu yargılamak nasıl ki vicdansızlık ve zulümdür aynı şekilde mahkeme kararı olmadığı halde vakıflara veya derneklere kayyım atamak da vicdansızlık ve zulümdür" diye ifade etti.
Zulümlere karşı ses çıkartılma çağrısı yaparak Türk tipi başkanlık sistemine sert sözler sarf eden Kuytul, eleştirisini şöyle sürdürdü:
"Susan millete her zulüm müstahaktır ve zulüm karşısında susan toplumlar özgürlüğe layık değildir. Susuldukça bu diktatörlük taraftarları her gün bir adım daha ilerliyor. Planlı ilerlendiği açıkça görülüyor. Nasılsa millet susmaya alıştı, bunlar kolaylıkla yapılacaktır. Daha da beterleri bizi bekliyor, anlaşılan budur. Demek ki “Türk tipi başkanlık” dedikleri diktatörlükmüş. Ben zaten bunu 4-5 sene evvel söylemiştim. “Türk tipi başkanlık padişahlıktır, Türkiye diktatörlüğe gidiyor, bunun gerisi gelecek” demiştim ve işte şimdi onu yaşıyoruz, padişahlığa doğru gidiyoruz. Herkes susuyor, sadece görmek isteyen görüyor. Yoksa bunu gören tek ben değilim, birçok insan bunu anlamıştır ama konuşmuyor.
Konuşmayan bir toplum her türlü zulme ve diktatörlüğe layık demektir. Dün “Molotofu bomba sayan” kanun çıkartılırken, “makul şüphe kanunu” çıkartılırken, fabrikalara, gazetelere, televizyonlara, vakıflara, derneklere kayyım atanırken konuşmadılar. HDP belediyelerine kayyım atanırken konuşmadılar. Şimdi mi konuşacaklar? Yine konuşmayacaklardır. Konuşmayanların yüzünden diktatörlük rahatlıkla kuruluyor. Yarın biz de Doğu Türkistan gibi, Suriye gibi olursak, sorumlusu bu konuşmayanlardır."
Yorumlar (0)
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 02 Ocak 2021
İmsak 03:20
Güneş 05:20
Öğle 13:03
İkindi 17:03
Akşam 20:36
Yatsı 22:26
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 14 29
2. Beşiktaş 14 28
3. Alanyaspor 15 27
4. Gaziantep FK 14 27
5. Fenerbahçe 14 26
6. Hatayspor 14 24
7. Karagümrük 14 21
8. Malatyaspor 14 20
9. Trabzonspor 15 20
10. Konyaspor 14 19
11. Göztepe 15 19
12. Rizespor 14 19
13. Kasımpaşa 15 19
14. Sivasspor 14 17
15. Antalyaspor 15 17
16. Başakşehir 14 16
17. Gençlerbirliği 14 15
18. Ankaragücü 14 12
19. Denizlispor 14 12
20. Erzurumspor 15 12
21. Kayserispor 14 10
Takımlar O P
1. Altay 16 32
2. Giresunspor 16 32
3. Samsunspor 16 30
4. Tuzlaspor 16 30
5. İstanbulspor 15 28
6. Adana Demirspor 16 28
7. Ankara Keçiörengücü 16 28
8. Altınordu 16 27
9. Bursaspor 16 24
10. Bandırmaspor 16 21
11. Menemen Belediyespor 16 19
12. Ümraniye 16 17
13. Boluspor 16 16
14. Balıkesirspor 15 15
15. Akhisar Bld.Spor 15 13
16. Adanaspor 14 12
17. Ankaraspor 15 9
18. Eskişehirspor 16 3
Takımlar O P
1. Liverpool 16 33
2. M. United 15 30
3. Leicester City 16 29
4. Everton 16 29
5. Aston Villa 14 26
6. Chelsea 16 26
7. Tottenham 15 26
8. Man City 14 26
9. Southampton 16 26
10. West Ham 17 26
11. Leeds United 16 23
12. Wolverhampton 16 21
13. Arsenal 16 20
14. Newcastle 15 19
15. Crystal Palace 16 19
16. Burnley 15 16
17. Brighton 16 13
18. Fulham 15 11
19. West Bromwich 16 8
20. Sheffield United 16 2
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 14 35
2. Real Madrid 16 33
3. Real Sociedad 17 29
4. Sevilla 14 26
5. Villarreal 16 26
6. Barcelona 15 25
7. Granada 15 24
8. Celta de Vigo 16 23
9. Cádiz 16 19
10. Real Betis 16 19
11. Levante 15 18
12. Athletic Bilbao 16 18
13. Deportivo Alaves 16 18
14. Getafe 15 17
15. Elche 14 16
16. Eibar 16 16
17. Valencia 16 15
18. Real Valladolid 16 15
19. Osasuna 15 13
20. Huesca 16 12