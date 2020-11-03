Alparslan Kuytul 9 kez ertelenen mahkemeden beraat etti

Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı’nın Kurucu Başkanı Alparslan Kuytul, Terör propagandası iddiasıyla 11. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandığı davanın 9. duruşması bugün görüldü. Terör örgütü üyeliği, suç örgütü kurmak gibi ağır suçlardan yargılanan Kuytul, 3 seneyi bulan dava sürecinin ardından bugün tahliye edildi.

Diğer sanıklar da suçlamaları kabul etmeyerek beraatlerini istedi.

Mahkeme heyeti, sanık Alparslan Kuytul'un "silahlı terör örgütünün propagandasını yapmak" suçundan "terör örgütünün cebir şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek veya övecek ya da bu yöntemlere başvurmayı teşvik edecek şekilde olmaması gözetilerek" beraatine karar verdi. Sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etme" iddiasından ise atılı suçun yasal unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle beraati kararlaştırıldı.

Heyet, diğer sanıklar Mahfuz Ç. veGökhan Y'nin de haklarındaki suçlamaların yasal unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle beraatlerine hükmetti.



Alpaslan Kuytul, 30 Ocak 2018 tarihinde evine yapılan baskınla terör örgütüne üye olmaktan gözaltına alınmıştı. 8 Şubat 2018’de Sulh Ceza Hâkimliğine tutuklanma talebiyle sevk edilmiş, Sulh Ceza Hâkimliği, 4 terör örgütüne birden üye olmakla tutuklamış ve Kuytul, Bolu F Tipi Cezaevine gönderilmişti.

Ardından Furkan Vakfına kayyım atanmış, başka illerde bulunan ve adı Furkan olan dernekler ve internet siteleri kapatılmış, yurt iddiasıyla evler mühürlenmiş ve öğrenci ve aileler dışarı atılmıştı.

Bolu F Tipi Cezaevinde Kuytul’un hakları gasp edilmiş; 3 kişilik koğuşa tek başına konulmuş, kitap okuma, spor etkinliği, avukatıyla görüşme hakları kısıtlanmış, televizyon verilmemişti. Tutuklu yargılandığı “terör örgütüne üye olmak” suçlaması savcılık tarafından “terör örgütü propagandası” olarak değiştirilmiş ve 8 Kasım 2018 tarihinde yapılan ilk duruşmada tahliye kararı verilmişti. Ancak bu kez suç örgütü iddiasından yargılandığı dava dolayısıyla tutukluluğuna devam edildi.

24 Ocak 2019 tarihinde, 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ilk davadan da tahliye oldu. Ne hazindir ki henüz tahliyesinin üzerinden 24 saat geçmeden yeniden tutuklandı. Olağanüstü bir hızla bile okunması incelenmesi mümkün olmayan evraklar 3 gün süren sanık beyanları ve avukat savunmaları ve deliller incelenmeden 5. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından, birkaç saat içinde yeniden tutuklanmasına hükmedildi ve Kuytul bir kez daha Bolu F Tipi kapalı cezaevine gönderildi. Alparslan Kuytul, 22 aylık tutukluluk sonrası 5 Aralık 2019 tarihinde tahliye edildi, ancak mahkeme süreci devam ediyordu.



Alparslan Kuytul, 5 Aralık 2019 tarihinde tahliyeden sonra ilk kez Millî Gazete’ye konuşmuştu. Kuytul, “Cezaevindeyken gazetenizde bizimle alakalı çalışmalarınızdan haberdar oldum. Sizin davamızla alakalı olduğunuzu biliyorum. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da ilk tahliye olduğumda aramıştı. Siz de gazetede mektubumu yayınladınız. Millî Gazete’ye çok teşekkür ediyorum, Allah camianızdan razı olsun” diyerek teşekkürlerini iletmişti.

