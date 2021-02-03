ALO 182'yi neden arayamıyorum?
ALO 182'yi arayarak hastane randevusu ve koronavirüs aşı sırası gelenlerin aşı randevusu almak isteyenler günlerdir randevu merkezine ulaşamıyor.
GÜNDEM 03.02.2021, 22:42
Hastaneden randevu almak ve koronavirüs aşısında sırası gelenlerin hastane randevu merkezi ALO 182'yi arayan vatandaşlar aradıklarında bir sorunla karşılaştı. ALO 182 randevu hattına bir türlü ulaşamayan hastalar ALO 182 neden aranmıyor? diye merak ediyorlar.
Koronavirüs salgınında Türkiye'de 70 yaş üstü vatandaşların aşı çalışması başlarken ancak ALO 182'ye bir türlü ulaşamayan 70 yaş üstü vatandaşların yakınları aşı için randevu alamadıklarını belirterek sosyal medyada tepki gösteriyorlar.
ALO 182'ye ulaşamayan vatandaşlar MHRS randevu nasıl alınır? (Kolay yöntem) adresinden kolayca randevu alabilirler.
Koronavirüs salgınında Türkiye'de 70 yaş üstü vatandaşların aşı çalışması başlarken ancak ALO 182'ye bir türlü ulaşamayan 70 yaş üstü vatandaşların yakınları aşı için randevu alamadıklarını belirterek sosyal medyada tepki gösteriyorlar.
ALO 182'ye ulaşamayan vatandaşlar MHRS randevu nasıl alınır? (Kolay yöntem) adresinden kolayca randevu alabilirler.
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