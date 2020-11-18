Almanya'nın tarihi yenilgisi manşetlerde
İspanya'ya karşı tarihin en büyük yenilgilerinden birini alan Almanya'da şok yaşanıyor. Alman basını yenilgiyi manşetlere taşırken, eleştirilerin odağında ise teknik direktör Joachim Löw yer alıyor.
GÜNDEM 18.11.2020, 16:25
Almanya, UEFA Uluslar Ligi Grup maçında İspanya'ya 6 -0 yenildi. Ülke basını, tarihi yenilgiyi manşetlerine taşıdı.
Eleştiri oklarının hedefinde ise, teknik direktör Joachim Löw yer alıyor.
Almanya'nın önde gelen gazetelerinden Bild, "Jogi felaketi. Şimdi Jogi sallanıyor" manşetini paylaştı..
Der Spiegel dergisi de, farklı mağlubiyeti "Yıkım Oyunu" başlığı ile duyurdu.
Kıcker gazetesi de yenilgiyi "Felaket " olarak nitelendirdi ve "Daha fazlası olmaz" ifadeleri kullanıldı
Focus dergisi de, "İspanya karşısında tarihi yenilgi. Milli takım alarmda" yorumunu yaptı.
Eleştiri oklarının hedefinde ise, teknik direktör Joachim Löw yer alıyor.
Almanya'nın önde gelen gazetelerinden Bild, "Jogi felaketi. Şimdi Jogi sallanıyor" manşetini paylaştı..
Der Spiegel dergisi de, farklı mağlubiyeti "Yıkım Oyunu" başlığı ile duyurdu.
Kıcker gazetesi de yenilgiyi "Felaket " olarak nitelendirdi ve "Daha fazlası olmaz" ifadeleri kullanıldı
Focus dergisi de, "İspanya karşısında tarihi yenilgi. Milli takım alarmda" yorumunu yaptı.
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