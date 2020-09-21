Almanya'nın Münih kentinde Kovid-19 kısıtlamaları sıkılaştırıldı
Almanya'nın Münih kentinde artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle kamuya açık alanlarda da maske takma zorunluluğu getirildi.
GÜNDEM 21.09.2020, 15:25
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Almanya'nın Münih kenti idaresince yapılan toplantıda, artan Kovid-19 vakaları nedeniyle kamusal ve özel hayatta bazı kısıtlamaların tekrar uygulanması kararı alındı.
Münih Büyükşehir Belediye Başkanı Dieter Reiter, yaptığı açıklamada, 24 Eylül Perşembe gününden geçerli olacak kısıtlamalar kapsamında kent merkezindeki açık alanlarda maske takılmasının zorunlu olacağını belirtti.
Reiter ayrıca, dışarıda en fazla beş kişinin bir araya gelebileceğini ve sadece iki hane halkının birbirlerine ev ziyareti yapabileceklerini bildirdi.
Münih'te son haftalarda her 100 bin kişiden 56'sının Kovid-19 testinin pozitif çıktığı öğrenildi.
Münih Büyükşehir Belediye Başkanı Dieter Reiter, yaptığı açıklamada, 24 Eylül Perşembe gününden geçerli olacak kısıtlamalar kapsamında kent merkezindeki açık alanlarda maske takılmasının zorunlu olacağını belirtti.
Reiter ayrıca, dışarıda en fazla beş kişinin bir araya gelebileceğini ve sadece iki hane halkının birbirlerine ev ziyareti yapabileceklerini bildirdi.
Münih'te son haftalarda her 100 bin kişiden 56'sının Kovid-19 testinin pozitif çıktığı öğrenildi.
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