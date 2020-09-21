Almanya'nın 'en zenginleri' listesine ilk kez Türk bir isim girdi

Almanya ülkenin en zenginleri listesini açıkladı.

Listede, koronavirüs aşısı geliştiren BioNTech CEO'su ve kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin 93'üncü sırada yer aldı.

"En Zengin Almanlar" listesinde ilk sırada süpermarket zincirleri Lidl ve Kaufland'ın kurucusu 80 yaşındaki Dieter Schwarz, 41,8 milyar Euro'luk servetiyle listenin başında yer aldı.

21.45 milyar Euro ile Reimann ailesi (Coty, Jacobs Douwe Egberts) ikinci, 20 milyar Euro ile Wolfgang Porsche ailesi de (Porsche, VW) üçüncü sırada yer aldı.

Ülkede ilk kez zenginler listesine Türk bir isim girdi.

Koronavirüs aşısı geliştiren BioNTech CEO'su ve kurucu ortağı Prof. Şahin, 3.9 milyar Euro servete sahip ve 93'üncü sırada yer alıyor.

ABD hükümeti, temmuz ayında da Amerikan ilaç şirketi Pfizer ve Alman biyoteknoloji firması BioNTech ile 100 milyon doz aşı tedarik edilmesi için 1,95 milyar dolarlık anlaşma imzalamıştı.

