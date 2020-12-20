Almanya'dan flaş İngiltere kararı! Durdurdu...
Almanya, İngiltere’de Covid-19’un mutasyona uğramasının ardından gece yarısından itibaren 31 Aralık’a kadar İngiltere ile olan uçuşların askıya alındığını duyurdu.
GÜNDEM 20.12.2020, 22:32
2
Avrupa'da birçok ülke koronavirüsün mutasyona uğraması nedeniyle İngiltere ile olan uçuşları yasaklamaya devam ediyor. İtalya, Hollanda ve Belçika'nın ardından Almanya da İngiltere ile olan uçuşları askıya aldığını duyurdu.
Almanya Federal Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İngiltere ve Kuzey İrlanda'dan Almanya'ya yapılacak uçuşların gece saat 00.00'dan itibaren askıya alınacağı ve yasağın ilk etapta 31 Aralık'a kadar geçerli olacağı aktarıldı.
Ulaştırma Bakanlığı, yasağın Almanya’daki nüfusu korumak, yeni virüs türlerinin ülkeye girişini ve yayılmasını sınırlamak için alındığını ifade etti.
Alman medyasında yer alan haberlere göre ise federal hükümetin İngiltere'den Avrupa’ya olan tüm seyahatleri tamamen durdurmak istediği iddia edildi.
Almanya Federal Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İngiltere ve Kuzey İrlanda'dan Almanya'ya yapılacak uçuşların gece saat 00.00'dan itibaren askıya alınacağı ve yasağın ilk etapta 31 Aralık'a kadar geçerli olacağı aktarıldı.
Ulaştırma Bakanlığı, yasağın Almanya’daki nüfusu korumak, yeni virüs türlerinin ülkeye girişini ve yayılmasını sınırlamak için alındığını ifade etti.
Alman medyasında yer alan haberlere göre ise federal hükümetin İngiltere'den Avrupa’ya olan tüm seyahatleri tamamen durdurmak istediği iddia edildi.
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 20 Aralık 2020
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:20
|Öğle
|13:03
|İkindi
|17:03
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|13
|26
|2. Galatasaray
|12
|23
|3. Fenerbahçe
|13
|23
|4. Beşiktaş
|12
|22
|5. Gaziantep FK
|12
|21
|6. Hatayspor
|12
|21
|7. Karagümrük
|13
|20
|8. Malatyaspor
|12
|19
|9. Göztepe
|13
|18
|10. Kasımpaşa
|13
|18
|11. Trabzonspor
|13
|17
|12. Konyaspor
|11
|15
|13. Başakşehir
|12
|15
|14. Rizespor
|12
|15
|15. Antalyaspor
|12
|14
|16. Gençlerbirliği
|12
|12
|17. Sivasspor
|11
|11
|18. Kayserispor
|11
|10
|19. Ankaragücü
|12
|9
|20. Denizlispor
|12
|9
|21. Erzurumspor
|13
|9
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankara Keçiörengücü
|15
|27
|2. Tuzlaspor
|13
|27
|3. Altınordu
|14
|27
|4. Altay
|14
|26
|5. Giresunspor
|14
|26
|6. Samsunspor
|14
|24
|7. Adana Demirspor
|13
|22
|8. İstanbulspor
|13
|22
|9. Bursaspor
|15
|21
|10. Bandırmaspor
|15
|18
|11. Ümraniye
|15
|17
|12. Menemen Belediyespor
|14
|15
|13. Balıkesirspor
|14
|15
|14. Boluspor
|13
|13
|15. Akhisar Bld.Spor
|14
|13
|16. Adanaspor
|11
|12
|17. Ankaraspor
|14
|9
|18. Eskişehirspor
|15
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|14
|31
|2. Leicester City
|14
|27
|3. M. United
|13
|26
|4. Everton
|14
|26
|5. Tottenham
|14
|25
|6. Southampton
|14
|24
|7. Man City
|13
|23
|8. Chelsea
|13
|22
|9. West Ham
|13
|21
|10. Wolverhampton
|13
|20
|11. Aston Villa
|11
|19
|12. Newcastle
|13
|18
|13. Crystal Palace
|14
|18
|14. Leeds United
|14
|17
|15. Arsenal
|14
|14
|16. Brighton
|14
|12
|17. Fulham
|14
|10
|18. Burnley
|12
|10
|19. West Bromwich
|13
|7
|20. Sheffield United
|14
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|12
|29
|2. Real Sociedad
|15
|26
|3. Real Madrid
|13
|26
|4. Villarreal
|14
|25
|5. Barcelona
|13
|21
|6. Granada
|13
|21
|7. Sevilla
|12
|20
|8. Celta de Vigo
|14
|19
|9. Cádiz
|14
|18
|10. Athletic Bilbao
|14
|17
|11. Getafe
|13
|16
|12. Real Betis
|14
|16
|13. Valencia
|14
|15
|14. Eibar
|13
|15
|15. Levante
|13
|14
|16. Elche
|12
|14
|17. Deportivo Alaves
|14
|14
|18. Real Valladolid
|14
|14
|19. Huesca
|14
|11
|20. Osasuna
|13
|11
Sayfalar Tümü