Almanya'da tehlikeli hata! Fazla dozda koronavirüs aşısı vuruldu

Almanya'da fazla dozda koronavirüs aşısı vurulan 8 huzurevi çalışanından 5'i hastaneye kaldırıldı.

Şırıngaların hazırlanması sırasında yapılan hata sonrasında vurulan aşıların BioNTech ve Pfizer tarafından geliştirilen koronavirüs aşısı olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre olay, Almanya'nın Mecklenburg-Western eyaletindeki Stralsund kentinde bulunan bir huzurevinde meydana geldi. Hastaneye kaldırılan 5 çalışanın grip semptomları gösterdiği ifade edilirken; BioNTechten yapılan açıklamada, huzurevi çalışanlarının normale dönecekleri belirtildi.

Fazla doz aşı alan diğer 3 çalışanın da evlerinde karantinada oldukları bildirildi.

