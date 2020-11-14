Almanya’da korona gerginliği! Ortalık karıştı
Almanya’da artan korona vakalarına karşı alınan önlemler, halkı sokaklara döktü. Frankfurt kentinde Covid-19 önlemlerini protesto eden yaklaşık 150 kişiye polis müdahale etti.
GÜNDEM 14.11.2020, 22:10
Almanya'da koronavirüs salgının yeniden etkisini arttırması ile ülke genelinde önlemler sıkılaştırılmıştı.
Frankfurt’ta Covid-19 önlemlerini protesto eden yaklaşık 150 kişiden oluşan aşırı sol gruplar polis çatıştı.
Göstericiler, hükümetin Covid-19 karşı uyguladığı kısıtlamaları reddettiklerini ifade ederek, “Hep birlikte faşizme karşı” yazılı pankart taşıdı.
Göstericiler, polisin maske takmaları yönündeki uyarılarını dikkate almazken, daha önce planlanan yürüyüş istikametini terk etmeye çalışması sonucu arbede yaşandı.
Polis, göstericilere tazyikli su ve cop ile müdahale etti. Çıkan olaylarda çok sayıda kişi gözaltına alındı. İHA
Frankfurt’ta Covid-19 önlemlerini protesto eden yaklaşık 150 kişiden oluşan aşırı sol gruplar polis çatıştı.
Göstericiler, hükümetin Covid-19 karşı uyguladığı kısıtlamaları reddettiklerini ifade ederek, “Hep birlikte faşizme karşı” yazılı pankart taşıdı.
Göstericiler, polisin maske takmaları yönündeki uyarılarını dikkate almazken, daha önce planlanan yürüyüş istikametini terk etmeye çalışması sonucu arbede yaşandı.
Polis, göstericilere tazyikli su ve cop ile müdahale etti. Çıkan olaylarda çok sayıda kişi gözaltına alındı. İHA
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