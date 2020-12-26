Almanya’da ilk koronavirüs aşısı 101 yaşındaki kadına yapıldı
Almanya'da ilk yeni tip koronavirüs aşısı 101 yaşındaki Edith Kwoizalla'ya yapıldı.
GÜNDEM 26.12.2020, 20:41
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Almanya’da ilk koronavirüs aşısı bugün yapıldı.
Magdeburg şehri yakınlarında bulunan Halberstadt beldesinde bir yaşlı bakım merkezinde kalan Edith Kwoizalla'ya Biontech ile Pfizer şirketinin ürettiği Covid-19 aşısı uygulandı.
Alman medyasında yer alan haberlerde, yaşlı bakım merkezinde 50 kişiye aşı yapıldığı, bunlardan 10'nun çalışanlar olduğu ifade edildi.
Resmi toplu aşılamanın yarın başlayacağı Almanya'da 80 yaşın üzerindeki kişiler ile risk altındaki bulunan hemşire ve hastane personeli aşı önceliğine sahip bulunuyor.
Magdeburg şehri yakınlarında bulunan Halberstadt beldesinde bir yaşlı bakım merkezinde kalan Edith Kwoizalla'ya Biontech ile Pfizer şirketinin ürettiği Covid-19 aşısı uygulandı.
Alman medyasında yer alan haberlerde, yaşlı bakım merkezinde 50 kişiye aşı yapıldığı, bunlardan 10'nun çalışanlar olduğu ifade edildi.
Resmi toplu aşılamanın yarın başlayacağı Almanya'da 80 yaşın üzerindeki kişiler ile risk altındaki bulunan hemşire ve hastane personeli aşı önceliğine sahip bulunuyor.
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