Almanya'da camiye çirkin saldırı
Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletindeki Mannheim şehrinde bir camiye hem İslam'a ve Müslümanlara yönelik hakaretler içeren ifadelerin yer aldığı mektup gönderildi.
GÜNDEM 13.11.2020, 21:25
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Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Yavuz Sultan Selim Camisi'ne saat 11.27’de gönderilen elektronik postada, "Camide gizli iki bomba var, en kısa zamanda patlayacak, her taraf kan gölüne dönecek. Müslüman domuzlar ölecek." ifadeleri yer aldı.
Polis ekipleri cuma namazı için gelen cemaati tahliye edip çevrede güvenlik önlemi aldı ve camide bomba araması yaptı.
Aramanın ardından açıklamada bulunan polis, camide bomba ya da herhangi bir patlayıcıya rastlanmadığını açıkladı.
İhbarın asılsız olduğunun anlaşılmasının ardından cami tekrar ibadete açıldı.
DİTİB Yavuz Sultan Selim Camisi Dernek Başkanı İsmail Hakkı Çakır, polisin camide yaptığı bomba araması nedeniyle cuma namazında camiyi tahliye etmek zorunda kaldıklarını belirterek, yetkililerden cemaati huzursuz etmeye yönelik bu tür girişimlerin ortaya çıkarılmasını ve yapanların bir an önce bulunmasını talep etti.
Polis ekipleri cuma namazı için gelen cemaati tahliye edip çevrede güvenlik önlemi aldı ve camide bomba araması yaptı.
Aramanın ardından açıklamada bulunan polis, camide bomba ya da herhangi bir patlayıcıya rastlanmadığını açıkladı.
İhbarın asılsız olduğunun anlaşılmasının ardından cami tekrar ibadete açıldı.
DİTİB Yavuz Sultan Selim Camisi Dernek Başkanı İsmail Hakkı Çakır, polisin camide yaptığı bomba araması nedeniyle cuma namazında camiyi tahliye etmek zorunda kaldıklarını belirterek, yetkililerden cemaati huzursuz etmeye yönelik bu tür girişimlerin ortaya çıkarılmasını ve yapanların bir an önce bulunmasını talep etti.
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