Almanya ve Fransa'dan küstah Türkiye çıkışı!

Ankara'nın Oruç Reis gemisinin Akdeniz'de sismik araştırma faaliyetleri yürüteceğini duyuran yeni bir Navtex ilan etmesinin ertesi günü, durumdan rahatsız olan Berlin ve Paris'ten konuyla ilgili skandal açıklamalar geldi.



Reuters'e konuşan Alman hükümeti sözcüsü, "Türkiye açısından tartışmalı bölgede tekrar aramalara başlamak akılsızca bir hareket olur" dedi.



Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Agnes von der Muhll de "Türkiye'nin taahhütlerini yerine getirmesini ve yeni provokasyonlardan kaçınıp somut iyi niyet kanıtları göstermesini bekliyoruz" diye konuştu.

Yunan Başbakanı Kyriakos Miçotakis'in bugün AB Konseyi Başkanı Charles Michel'le yapacağı telefon görüşmesinde Türkiye'nin Oruç Reis sismik araştırma gemisini tekrar Doğu Akdeniz'e göndermesini ele alacağı belirtildi.



Öncesinde Yunan Dışişleri Bakanlığı Türkiye'nin yeni Navtexilanına 'bölgede barış ve güvenliğe doğrudan tehdit oluşturan büyük tırmandırma' tepkisini gösterirken, Hükümet Sözcüsü Stelyos Petsas "Türkiye, güvenilirlikten yoksun olduğunu kanıtladı" dedi.

AB liderleri son zirvede Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de enerji kaynakları arama faaliyetlerini durdurmaması halinde yeni yaptırımlarla karşılaşacağına dair uyarmıştı. Sırada 15-16 Ekim'deki AB zirvesi var.

