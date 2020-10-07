Almanya-Türkiye maçının 11'i belli oldu

Pazar günü UEFA Uluslar B Ligi'nde Moskova'da Rusya'ya konuk olup, 14 Ekim Çarşamba günü ise İstanbul'da Sırbistan'ı ağırlayacak olan A Milli Futbol Takımı, özel maçta deplasmanda Almanya ile karşı karşıya geliyor.

RheinEnergie Stadyumu'nda oynanacak ve Fransız hakem Benoit Bastien'in yöneteceği maç TSİ 21.45'te başlayacak ve TRTSpor'dan naklen yayınlanacak.



Türkiye'nin ilk 11'i: Mert, Nazım, Merih, Kaan, Hasan Ali, Okay, Ozan, Efecan, Emre, Yusuf, Enes

Almanya'nın 11'i : Leno; Henrichs, Koch, Rüdiger, Schulz; Neuhaus, Emre Can; Draxler, Havertz, Brandt; Waldschmidt

