Almanya Teknik Direktörü Löw'den A Milli Takıma övgü

A Milli Takım ile 3-3 berabere kalan Almanya'da teknik direktör Joachim Löw, maç sonunda açıklamalar yaptı.

Maçı değerlendiren Löw, "Çok keyifli bir maçtı, 6 gol izledik. Bizim açımızdan hayal kırıklığı oldu. Hep öne geçip, son saniyelerde gol yiyip berabere bitirmek bizim için üzücüydü" dedi.

Löw sözlerini, "Türkiye'yi iyi buldum. Son 2-3 senedir geliştiler. Çok teknik ve iyi oyunculara sahipler." ifadeleriyle sürdürdü.

