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Almanya Sağlık Bakanı da koronavirüse yakalandı
Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, koronavirüse yakalandı.
GÜNDEM 22.10.2020, 10:17
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Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn'a yapılan koronavirüs testinin pozitif sonuç verdiği açıklandı. Bakan Spahn'ın kendisini hemen evde karantinaya aldığı da belirtildi.
Sağlık Bakanlığı, Spahn ile son günlerde yakın temasta bulunan herkesin durumdan haberdar edildiğini aktardı.
Spahn şimdilik sadece soğuk algınlığı semptomları gösterdiği öğrenildi.
Çarşamba günü öğlenleyin Federak Hükümet toplantısına katılan Spahn yüzünden diğer bakanların karantinaya girmeyeceği de ifade edildi. Buna gerekçe olarak da uzun süredir bir bakanın Covid-19 olması durumunda diğerlerinin etkilenmemesi için uygulanan sosyal mesafe ve hijyen kuralları gösterildi.
Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier de geçtiğimiz cumartesi gününden bu yana, bir korumasında koronavirüs tespit edildiği için izolasyonda tutuluyor. Fakat, Cumhurbaşkanı Steinmeier'in koronavirüs testi negatif çıktı.
Sağlık Bakanlığı, Spahn ile son günlerde yakın temasta bulunan herkesin durumdan haberdar edildiğini aktardı.
Spahn şimdilik sadece soğuk algınlığı semptomları gösterdiği öğrenildi.
Çarşamba günü öğlenleyin Federak Hükümet toplantısına katılan Spahn yüzünden diğer bakanların karantinaya girmeyeceği de ifade edildi. Buna gerekçe olarak da uzun süredir bir bakanın Covid-19 olması durumunda diğerlerinin etkilenmemesi için uygulanan sosyal mesafe ve hijyen kuralları gösterildi.
Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier de geçtiğimiz cumartesi gününden bu yana, bir korumasında koronavirüs tespit edildiği için izolasyonda tutuluyor. Fakat, Cumhurbaşkanı Steinmeier'in koronavirüs testi negatif çıktı.
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