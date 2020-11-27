Almanya plastik poşet kullanımını yasakladı

Büyük bir çevre kirliliğine neden olan, suda 400, toprakta ise 800 yılda yok olabilen plastik poşetlere ilişkin Almanya’dan yeni bir karar geldi. Almanya tek kullanımlık plastik poşet kullanımını yasakladı. Karar, Ocak 2022 itibarıyla geçerli olacak.

Yasak kapsamına 15 ila 50 mikrometre kalınlığındaki plastik poşetler alındı. Manav reyonunda bulunan ince plastik torbalar kapsam dışında bırakıldı.

Çevre Bakanı Svenja Schulze plastik poşet yerine alışveriş sepetleri, yıkanabilir bezden torbaların iyi birer alternatif olduğunu belirtti.

Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) ise poşet yasağının sembolik anlamı olduğu görüşünü savunuyor.

Plastik poşet kullanımı 2015 yılında paralı olmuştu. Kararın ardından plastik poşet kullanımının yüzde 64 azaldığı ifade ediliyor.

