Almanya, Hizbullah'ı AB'nin terör örgütleri listesine ekletmek istiyor
Almanya, Hizbullah'ı Avrupa Birliği'nin (AB) terör örgütleri listesine aldırmayı hedefliyor.
GÜNDEM 01.10.2020, 16:18
Der Spiegel'de yer alan haberde, Hizbullah'ın sadece silahlı kanadının AB'nin terör listesinde olduğuna işaret edilerek Almanya'nın şimdi Hizbullah'ın tümüyle terör listesine alınmasını istediği belirtildi.
İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Hans Georg Engelke'nin "Hizbullah bir terör örgütüdür, bu nedenle bütünüyle Avrupa Birliği'nin (AB) terör listesinde yer almalıdır. Almanya'nın dönem başkanlığında bunun için çabalıyoruz." ifadelerine yer verilen haberde, bu girişime Dışişleri Bakanlığının da destek verdiği vurgulandı.
Hizbullah'ın tüm kanatlarının terör listesine alınmasına şu ana kadar Fransa karşı çıkıyordu.
Haberde ayrıca Lübnan'daki patlama sonrası Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Hizbullah'ı eleştirdiği hatırlatılarak, Fransa'nın Almanya'nın atacağı adımı destekleyebileceği değerlendirmesine yer verildi.
İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Hans Georg Engelke'nin "Hizbullah bir terör örgütüdür, bu nedenle bütünüyle Avrupa Birliği'nin (AB) terör listesinde yer almalıdır. Almanya'nın dönem başkanlığında bunun için çabalıyoruz." ifadelerine yer verilen haberde, bu girişime Dışişleri Bakanlığının da destek verdiği vurgulandı.
Hizbullah'ın tüm kanatlarının terör listesine alınmasına şu ana kadar Fransa karşı çıkıyordu.
Haberde ayrıca Lübnan'daki patlama sonrası Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Hizbullah'ı eleştirdiği hatırlatılarak, Fransa'nın Almanya'nın atacağı adımı destekleyebileceği değerlendirmesine yer verildi.
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