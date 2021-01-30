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Almanya, Fransa’dan giriş çıkış yasakladı!
Almanya, mutasyona uğrayarak daha hızlı yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tiplerinin yoğun görüldüğü ülkelerden gelen yolcuların ülkeye girişini yasaklama kararı aldı.
GÜNDEM 30.01.2021, 07:36
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Fransa ise Avrupa Birliği dışındaki ülkelerden giriş çıkışları 31 Ocak'tan itibaren yasaklayacak. Alman Haber Ajansının (DPA) İçişleri Bakanlığına dayandırdığı habere göre, Alman hükümeti, mutasyona uğramış Kovid-19'un yoğun olarak görüldüğü ülkelerden gelen uçak, tren, otobüs ve gemi şirketlerine 17 Şubat’a kadar yolcu taşıma yasağı getirdi.
Şimdilik bu yasak yarından itibaren Birleşik Krallık, İrlanda, Portekiz, Güney Afrika ve Brezilya, 31 Ocak'tan sonra da Afrika kıtasında yer alan Esvatini ve Lesotho’dan gelenler için geçerli olacak.
Almanya vatandaşları, Almanya’da ikamet eden yabancılar, transit yolcular, sağlık çalışanları ile malların taşınması bu yasaktan muaf tutulacak.
Almanya ayrıca Kovid-19 salgında "yüksek riskli" olarak tanımlanan bölgelerden gelen yolculardan ülkeye girmeden önce negatif PCR testi sonucu istiyor.
Şimdilik bu yasak yarından itibaren Birleşik Krallık, İrlanda, Portekiz, Güney Afrika ve Brezilya, 31 Ocak'tan sonra da Afrika kıtasında yer alan Esvatini ve Lesotho’dan gelenler için geçerli olacak.
Almanya vatandaşları, Almanya’da ikamet eden yabancılar, transit yolcular, sağlık çalışanları ile malların taşınması bu yasaktan muaf tutulacak.
Almanya ayrıca Kovid-19 salgında "yüksek riskli" olarak tanımlanan bölgelerden gelen yolculardan ülkeye girmeden önce negatif PCR testi sonucu istiyor.
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