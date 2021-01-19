Almanya Dışişleri Bakanı Maas'tan 'Mesut Özil' açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “ Mesut Özil gibi dünya starının Türkiye'ye gelmesi hepimizi heyecanlandırdı. Ben doğuştan Fenerbahçeliyim. Fenerbahçeli olduğumuzu herkes bilir. Mesut Fenerbahçe'ye geldiği için ayrıca mutlu oluyorum. Türkiye'de önemli katkıları olacaktır." ifadelerini kullandı.

Almanya Dışişleri Bakanı Maas ise "Mesut Özil Alman milli takımı açısından çok büyük başarılara imza attı. Türkiye'de başarılı olmasını arzu ediyorum." dedi.

