Almanya Başbakanı Merkel, Joe Biden ile görüştü
Almanya Başbakanı Angela Merkel, ABD’nin yeni Başkanı Joe Biden ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
GÜNDEM 26.01.2021, 09:55
Almanya Başbakanı Angela Merkel, ABD’nin yeni Başkanı Joe Biden ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmeye ilişkin Federal Hükümet Basın ve Enformasyon Bürosu tarafından yapılan açıklamada, Şansölye Merkel’in, Biden'ı tebrik ettiği ve Almanya'nın, Avrupalı ve transatlantik ortaklarla birlikte uluslararası görevlerde sorumluluk üstlenmeye hazır olduğunu söylediği kaydedildi. Açıklamada ayrıca, Merkel ve Biden’ın Covid-19 salgını ile mücadelede daha yoğun uluslararası çabalara ihtiyaç olduğu konusunda hemfikir oldukları belirtilerek, Şansölye’nin, ABD'nin Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) yeniden katılma kararını memnuniyetle karşıladığı ifade edildi.Merkel ve Biden görüşmede, Afganistan ve İran ile ilgili konular başta olmak üzere dış politika meselelerini ele alarak, ticaret ve iklim politikası hakkında da görüş alışverişinde bulundu. Merkel, Biden'ın eski Başkan Donald Trump yönetiminin geri çekildiği Paris İklim Anlaşması'na yeniden katılma kararından duyduğu memnuniyeti de dile getirerek, Biden'ı Almanya'yı ziyaret etmeye davet etti.Trump yönetimi, 4 Kasım 2019'da Paris İklim Anlaşması’ndan resmi olarak ayrılmış, Covid-19 salgınını önleyememekle suçladığı DSÖ'den de çekilmişti.
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