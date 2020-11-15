Almanlardan flaş dolar raporu: Lira, dolar karşısında ralli yapacak



19 Kasım’da Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, politika faiz kurulu toplanacak. Merkez Bankası Başkanı’nın değişmesi, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın ardından gelen istifası daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın reform ile ‘’ekonomide yeni bir seferberlik başlatıyoruz’’ sonra dolar kurunda hızlı bir düşüş yaşanıyor. 8’56’ları gören Dolar, haftayı 7.66’dan kapattı. Şimdi ise dolar karşısında Türk Lirası’nın değer kazanmaya devam edip etmeyeceği merak konusu. 19 Kasım’da yapılacak Merkez Bankası toplantısından faiz arttırma kararı bekleniyor.



Alman Deustche Bank dolar/TL paritesinde yaşanan bu gelişmeler ile ilgili dikkat çeken bir rapor hazırladı. Deutsche Bank tarafından yayınlanan raporda üzerinde en çok durulan nokta 19 Kasım tarihinde ilan edilecek PPK kararları. Raporda Merkez Bankası Kasım PPK toplantısından en az 475 baz puan faiz indirimi beklenildiği ifade edildi. Söz konusu TL raporunda 350 baz puan oranının altında gerçekleşecek faiz artırımlarının piyasların beklentisini karşılamayacağının altı çizildi. Deustche Bank eğer beklenen oranda bir faiz artırımı gelmesi halinde Türk Lirası’nın ralli yapabileceği bir alanın oluşacağı dolar kurunun daha da düşeceği vurgulandı.

