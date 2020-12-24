Alman ekibi Dynamo Dresden, seyircisiz maçta 72 bin bilet sattı
Koronavirüs nedeniyle ekonomik kriz yaşayan Almanya 3. Lig ekibi Dynamo Dresden, taraftarlardan kulübe destek olmaları yönünde çağrıda bulundu.
GÜNDEM 24.12.2020, 21:48
Pandemi nedeniyle futbol dünyası büyük yara alırken kulüpler ekonomik problemleri çözmek için çeşitli yollar deniyor. Bunlardan ne belirgini ise Almanya 3. Lig'inde mücadele eden Dynamo Dresden'den geldi.
Dynamo Dresden, taraftarlardan kulübe destek olmaları yönünde çağrıda bulundu. Dynamo Dresden'in bu çağrısına kayıtsız kalmayan taraftarlar, seyircisiz maç için 5 euro karşılığında 72 bin bilet satın aldı
Dynamo Dresden Kulübünden yapılan açıklamada, kupada oynanan Darmstadt maçı için 72 bin 112 bilet satıldığı ifade edilirken kulüp, sosyal medyadan taraftarlara teşekkür etti. Dynamo Dresden'in sembolik maç biletleri 5 euroya satılıyor.
Dynamo Dresden, taraftarlardan kulübe destek olmaları yönünde çağrıda bulundu. Dynamo Dresden'in bu çağrısına kayıtsız kalmayan taraftarlar, seyircisiz maç için 5 euro karşılığında 72 bin bilet satın aldı
Dynamo Dresden Kulübünden yapılan açıklamada, kupada oynanan Darmstadt maçı için 72 bin 112 bilet satıldığı ifade edilirken kulüp, sosyal medyadan taraftarlara teşekkür etti. Dynamo Dresden'in sembolik maç biletleri 5 euroya satılıyor.
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