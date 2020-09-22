Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle havayolu şirketleri mali açıdan zor günler geçiriyor. Krize giren dev şirketlerden biri de Avrupa’nın en büyük havayolu şirketi olan Lufthansa’ydı. Havayolu devine ilişkin Avrupa Birliği (AB), Alman hükümetinin 9 milyar euroluk kurtarma planını onaylamıştı. Ancak Alman devi krizi aşamadı.

DW Türkçe’nin haberine göre Alman devi Lufthansa, pandemi nedeniyle 28 bin çalışanını işten çıkarmaya hazırlanıyor. Alman şirketi, 150 uçağını da hangara çekecek.

Lufthansa, pandemi nedeniyle işten çıkarmayı planladığı çalışan sayısını 22 binden 28 bine yükseltti.

Kış aylarında talebin pandemi nedeniyle beklenenden daha düşük olacağını öngören şirket, filosundaki uçak sayısını da yıl sonuna kadar 760'dan 610'a indirecek.

Lufthansa daha önce koronavirüs nedeniyle orta vadede 100 uçağını hangara çekeceğini duyurmuştu.

Ayda yaklaşık 500 milyon euro kaybeden Lufthansa'nın pandemi öncesi 140 bin civarında çalışanı bulunuyordu.

Lufthansa’yı kurtarma paketinin onaylandığı süreçte şirket saatte bir milyon euroluk kayba uğruyordu. Durumun bu şekilde devam etmesi halinde şirkete ait yaklaşık 4 milyar euroluk rezervlerin sonbaharda tükenmesi bekleniyordu. Bu durumda şirketin kendi kontrolünde iflas ilan etmesi en erken 2021'de mümkün olabilecekti.

