Mehmed Zahid Kotku (k.s.) Hz.'nin mihenk taşı niteliğindeki 'Ramuz El-Ehadis' derslerinden aktarılan kısa bir bölümde "Allah'ın sevdiği bir kul olmak için ne yapmak lazımdır?" sorusuna cevap veriliyor.

'Ramuz El-Ehadis' derslerinden aktarılan kısa bölümde şu ifadeler kullanılıyor:

Allah'ın sevdiği bir kul olmak için ne yapmak lazımdır?Mehmed Zahid Kotku (k.s.) Hz.'nin mihenk taşı niteliğindeki 'Ramuz El-Ehadis' derslerinden kısa bir bölüm... pic.twitter.com/k5UWe4o7AP

— Millî Gazete (@milligazetecom) September 23, 2020



"Abid olmak istiyor musun? Cenab-ı Hakk'ın sevgili bir kulu olmak istiyor musun? Haramlardan kaçmak lazım. Bir dirhem haram, kırk vakit namazın kabulüne mâni oluyor. Kırk vakit kıldığımız namaza mâni oluyor. Bir dirhemi! Kırk gün de ellerimi açıp da böyle yalvarsak; para etmiyor., dinlemiyor Allah. Bir dirhemin vücutta yaptığı zarar; kırk günde anca temizleniyor demek ki."

Allah'ın sevdiği bir kul olmak için ne yapmak lazımdır?Mehmed Zahid Kotku (k.s.) Hz.'nin mihenk taşı niteliğindeki 'Ramuz El-Ehadis' derslerinden kısa bir bölüm... pic.twitter.com/k5UWe4o7AP pushfn('ads'); — Millî Gazete (@milligazetecom) September 23, 2020

