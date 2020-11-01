Aliyev'den

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Almanya'da yayın yapan ARD televizyonuna yaptığı açıklamayla Türk F-16'larının Ermenistan'la devam eden çatışmalarda kullanılıp kullanılmadığıyla ilgili soruyu yanıtladı.

Aliyev yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin F-16'ları burada tatbikatlar nedeniyle getirildi ve Ermenilerin bize saldırmaları yüzünden burada kaldı. Bir dayanışma emaresi olarak buradalar. Çatışmalarda yer almıyorlar ve almaları da planlanmıyor" dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev geçtiğimiz günlerdeki açıklamalarının birinde de "Ermenistan'ın 252 tankı imha edildi, 53 tankı ele geçirildi. 6 adet S-300 sistemi imha edildi. Soruyorum, nereden geliyor bunların parası?" ifadesini kullanmış, TSK'ya ait F-16'ların operasyonlara katıldığı yönündeki iddialarla ilgili olarak da, "Bizdeki Türk F-16'lar sadece tatbikat için geldi. Ancak bize dışardan müdahale olursa, Türk F-16'ları semada görecekseniz" ifadelerini kullandı.

