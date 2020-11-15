Aliyev'den Putin'e Türkiye resti!

Azerbaycan Milletvekili Melahat İbrahimqızı, Rusya ve Ermenistan'ın bir provokasyonuna karşı Türkiye'nin bölgede olmasını Azerbaycan'ın talep ettiğini vurgularken, anlaşma konusunda Cumhurbaşkanı Aliyev'in defalarca Rusya Başkanı Putin'e, "Türkiye'siz olmaz. Türkiye olmazsa o kağıt parçası çöptür" dediğini anlattı.

Yeni Şafak'ın haberine göre; Dağlık Karabağ harekâtının 44 günde sonuçlandığını belirten İbrahimqızı, "İHA ve SİHA'lar olmasaydı bu 4 ay mı, 4 yıl mı sürerdi bilmiyoruz. İHA ve SİHA'larla Azerbaycan askeri açıdan güçlendi, topraklarımız özgürleşti, toprak bütünlüğü sağlandı" dedi. Türkiye'nin desteğinin önemine vurgu yapan İbrahimqızı, "Bu süreçte bir devletin iki cumhurbaşkanı, iki savunma bakanı, iki dışişleri bakanı var gibiydi. Hiçbir devlette iki savunma bakanı, iki cumhurbaşkanı, iki dışişleri bakanı yoktur. Daha güçlüydük" diye konuştu.

Azerbaycan Milletvekili Melahat İbrahimqızı

İbrahimqızı ayrıca, "Bu anlaşmada Rusya nasıl hareket edecekse, Türkiye de o şekilde hareket edecektir. Türkiye olmazsa bu anlaşmanın geçerliliği mümkün değildir. Rusya ne yapacaksa Türkiye de onu yapacak. Rusya nerede olacaksa, Türkiye de orada olacaktır. Türk askerinin olduğu her yerde barış ve özgürlük vardır" dedi.

Anlaşmada öngörülen Nahçıvan koridorunun önemli olduğunu vurgulayan İbrahinqızı, "Türkiye'nin Azerbaycan ile sınırı olması çok önemli. Ekonomik, stratejik, siyasi alanda büyük bir fırsat oldu. Gücümüze güç kattı. Türkiye, Azerbaycan arasında kısa sürede uluslararası standartlarda modern bir kara yolu ve demir yolu inşa edilecek" ifadesini kullandı.

