Aliyev'den Fransız muhabire Türk drone cevabı! "Yeterince var"
Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev'in Fransız muhabirin sorularına yönelik cevabı dikkat çekti.
GÜNDEM 16.10.2020, 02:46
İşgalci Ermenistan’a karşı yürüttüğü mücadelede, Ermeni kuvvetlerine karşı büyük zaferler elde etmeye devam eden Azerbaycan, Türkiye'den aldığı İHA ve SİHA'larla başarısına başarı katıyor.
France 24 kanalına konuşan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, verdiği röportajda Türk İHA'larının saha çatışmasında Ermeni kuvvetlerine büyük zarar verdiğini açıkladı.
Fransız muhabirin "Kaç tane Türk drone'unuz var?" sorusuna gülerek "Yeterince var" yanıtını veren Aliyev, sayı vermenin güvenlik açısından doğru olmadığını vurguladı.
Türk İHA'ları sayesinde 1 milyar dolardan fazla Ermeni mühimmatının yok edildiğini söyleyen Aliyev, işgalci kuvvetlere karşı Azerbaycan ordusunun tüm silahlarını bir yana koyarak en büyük başarıyı İHA'lar sayesinde elde ettiğini söyledi.
France 24 kanalına konuşan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, verdiği röportajda Türk İHA'larının saha çatışmasında Ermeni kuvvetlerine büyük zarar verdiğini açıkladı.
Fransız muhabirin "Kaç tane Türk drone'unuz var?" sorusuna gülerek "Yeterince var" yanıtını veren Aliyev, sayı vermenin güvenlik açısından doğru olmadığını vurguladı.
Türk İHA'ları sayesinde 1 milyar dolardan fazla Ermeni mühimmatının yok edildiğini söyleyen Aliyev, işgalci kuvvetlere karşı Azerbaycan ordusunun tüm silahlarını bir yana koyarak en büyük başarıyı İHA'lar sayesinde elde ettiğini söyledi.
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