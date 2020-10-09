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Aliyev'den Ermenistan'a: Size son kez bir şans veriyoruz!
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "İşgalciye son şansı veriyoruz, çıkın topraklarımızdan" dedi.
GÜNDEM 09.10.2020, 16:43
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev açıklamalarda bulunuyor.
Aliyev'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:
" Ermenistan'ın 18 tankı ele geçirilerek şimdi Ermenistan'a karşı kullanılmaktadır”
"Size son kez bir şans veriyoruz. Topraklarımızdan çıkın”
"Paşinyan ne oldu? Hani bize bir karış toprak vermeyecektin? Ne oldu şimdi? Gidip başkalarının topuklarını yalıyorsun? Geldik ve aldık. Daha da alacağız."
Aliyev'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:
" Ermenistan'ın 18 tankı ele geçirilerek şimdi Ermenistan'a karşı kullanılmaktadır”
"Size son kez bir şans veriyoruz. Topraklarımızdan çıkın”
"Paşinyan ne oldu? Hani bize bir karış toprak vermeyecektin? Ne oldu şimdi? Gidip başkalarının topuklarını yalıyorsun? Geldik ve aldık. Daha da alacağız."
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