Aliyev silah aldıkları ülkeleri saydı! İlk sıradakine şaşıracaksınız

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ülkesinin silah tedarik ettiği ülkeleri bir bir saydı.

Le Figaro'ya konuşan Aliyev, birçok ülkeden silah satın aldıklarını söyleyerek "Bunların çoğu Türkiye ve İsrail'den değil, Rusya'dan da satın alınıyor" dedi. Aliyev, Azerbaycan'ın Ukrayna, Belarus ve İran yapımı silahlar satın aldığını da sözlerine ekledi.

Aliyev ayrıca, Ermenistan'ın Rus silahlarını ücretsiz olarak aldığını belirtti.

