Aliyev net konuştu! Paşinyan'la görüşmenin hiçbir anlamı yok

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'ın sivil yerleşim yerlerini vurmaya devam etmesi üzerine açıklamalarda bulundu. Aliyev yaptığı açıklamada, "Paşinyan'la görüşmenin hiçbir anlamı yok, bu tamamen faydasız" diyen Aliyev, devamında şu sözleri sarf etti:



Gece cephe hattında çatışmalar Ağdere-Hocavent yönünde yoğunlaşırken Azerbaycan ordusunun karşı saldırısıyla Ermeni ordusu asker ve teçhizat kaybederek geri çekildi. Savaş alanında yenilgiyi içine sindiremeyen Ermeni ordusu, yasaklı silah kullanma stratejisini sürdürüyor.

Azerbaycan ordusu dün 7 köyü daha işgalden kurtararak işgalden kurtarılan yerleşim birimi sayısı 207'ye çıkardı.

"Türkiye'nin bize askeri destek verdiğini söyleyenler niye Rusya'nın Ermenistan'a askeri desteğinden söz etmiyor? demiyor? Ermenistan Başbakanı'nın Kelbecer, Laçın ve Ağdam'ın kalan kısımlarından çıkacaklarını açıkça söylemesini bekliyoruz."

