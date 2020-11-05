Aliyev net konuştu! Paşinyan'la görüşmenin hiçbir anlamı yok
Ermenistan sivil yerleşim yerlerini vurmaya devam etmesi üzerine Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Paşinyan'la görüşmenin hiçbir anlamı yok, bu tamamen faydasız" dedi.
GÜNDEM 05.11.2020, 22:26
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'ın sivil yerleşim yerlerini vurmaya devam etmesi üzerine açıklamalarda bulundu. Aliyev yaptığı açıklamada, "Paşinyan'la görüşmenin hiçbir anlamı yok, bu tamamen faydasız" diyen Aliyev, devamında şu sözleri sarf etti:
Gece cephe hattında çatışmalar Ağdere-Hocavent yönünde yoğunlaşırken Azerbaycan ordusunun karşı saldırısıyla Ermeni ordusu asker ve teçhizat kaybederek geri çekildi. Savaş alanında yenilgiyi içine sindiremeyen Ermeni ordusu, yasaklı silah kullanma stratejisini sürdürüyor.
Azerbaycan ordusu dün 7 köyü daha işgalden kurtararak işgalden kurtarılan yerleşim birimi sayısı 207'ye çıkardı.
"Türkiye'nin bize askeri destek verdiğini söyleyenler niye Rusya'nın Ermenistan'a askeri desteğinden söz etmiyor? demiyor? Ermenistan Başbakanı'nın Kelbecer, Laçın ve Ağdam'ın kalan kısımlarından çıkacaklarını açıkça söylemesini bekliyoruz."
Gece cephe hattında çatışmalar Ağdere-Hocavent yönünde yoğunlaşırken Azerbaycan ordusunun karşı saldırısıyla Ermeni ordusu asker ve teçhizat kaybederek geri çekildi. Savaş alanında yenilgiyi içine sindiremeyen Ermeni ordusu, yasaklı silah kullanma stratejisini sürdürüyor.
Azerbaycan ordusu dün 7 köyü daha işgalden kurtararak işgalden kurtarılan yerleşim birimi sayısı 207'ye çıkardı.
"Türkiye'nin bize askeri destek verdiğini söyleyenler niye Rusya'nın Ermenistan'a askeri desteğinden söz etmiyor? demiyor? Ermenistan Başbakanı'nın Kelbecer, Laçın ve Ağdam'ın kalan kısımlarından çıkacaklarını açıkça söylemesini bekliyoruz."
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 05 Kasım 2020
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:20
|Öğle
|13:03
|İkindi
|17:03
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|7
|17
|2. Alanyaspor
|6
|16
|3. Galatasaray
|7
|13
|4. Karagümrük
|7
|11
|5. Rizespor
|7
|11
|6. Kasımpaşa
|7
|11
|7. Başakşehir
|7
|10
|8. Beşiktaş
|6
|10
|9. Gaziantep FK
|7
|8
|10. Sivasspor
|6
|8
|11. Antalyaspor
|7
|8
|12. Hatayspor
|5
|8
|13. Malatyaspor
|7
|8
|14. Göztepe
|6
|7
|15. Erzurumspor
|6
|7
|16. Konyaspor
|6
|6
|17. Kayserispor
|6
|6
|18. Gençlerbirliği
|6
|5
|19. Trabzonspor
|7
|5
|20. Denizlispor
|6
|5
|21. Ankaragücü
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Tuzlaspor
|7
|17
|2. İstanbulspor
|8
|17
|3. Adana Demirspor
|8
|15
|4. Samsunspor
|8
|15
|5. Ankara Keçiörengücü
|8
|14
|6. Altınordu
|7
|13
|7. Adanaspor
|8
|12
|8. Akhisar Bld.Spor
|8
|12
|9. Giresunspor
|7
|11
|10. Altay
|6
|10
|11. Bursaspor
|8
|10
|12. Balıkesirspor
|8
|10
|13. Ümraniye
|8
|8
|14. Menemen Belediyespor
|7
|6
|15. Bandırmaspor
|7
|5
|16. Ankaraspor
|7
|4
|17. Boluspor
|8
|3
|18. Eskişehirspor
|8
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|7
|16
|2. Tottenham
|7
|14
|3. Everton
|7
|13
|4. Southampton
|7
|13
|5. Wolverhampton
|7
|13
|6. Chelsea
|7
|12
|7. Aston Villa
|6
|12
|8. Leicester City
|6
|12
|9. Arsenal
|7
|12
|10. Man City
|6
|11
|11. Newcastle
|7
|11
|12. Leeds United
|6
|10
|13. Crystal Palace
|7
|10
|14. West Ham
|7
|8
|15. M. United
|6
|7
|16. Brighton
|7
|5
|17. Fulham
|7
|4
|18. West Bromwich
|7
|3
|19. Sheffield United
|7
|1
|20. Burnley
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|8
|17
|2. Real Madrid
|7
|16
|3. Atletico Madrid
|6
|14
|4. Cádiz
|8
|14
|5. Granada
|7
|14
|6. Villarreal
|7
|12
|7. Real Betis
|8
|12
|8. Getafe
|7
|11
|9. Osasuna
|7
|10
|10. Elche
|6
|10
|11. Athletic Bilbao
|7
|9
|12. Barcelona
|6
|8
|13. Valencia
|8
|8
|14. Deportivo Alaves
|8
|8
|15. Eibar
|8
|8
|16. Sevilla
|6
|7
|17. Celta de Vigo
|8
|6
|18. Levante
|7
|5
|19. Huesca
|8
|5
|20. Real Valladolid
|7
|3
Sayfalar Tümü