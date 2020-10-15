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Aliyev, "Kaç Türk SİHA'nız var?" sorusuna gülerek cevap verdi
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Fransız kanalına verdiği röportajda sunucunun "Kaç tane Türk SİHA'nız var?" sorusuna gülümseyerek, "Yeterince var" cevabını verdi.
GÜNDEM 15.10.2020, 20:14
Topraklarını işgal eden Ermenistan'a karşı yürüttüğü mücadelede, Ermeni kuvvetlerine karşı büyük zaferler elde etmeye devam eden Azerbaycan, Türkiye'den aldığı İHA ve SİHA'larla başarısına başarı katıyor. Ermenistan'ın işgal hareketinin seyrini değiştiren bir başarı sergileyen Türk Bayraktar TB2 sayesinde sahada birçok zafer elde eden Azerbaycan, her fırsatta Türkiye'yle olan dayanışmasının da altını çiziyor.
France 24 kanalına konuşan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, verdiği röportajda Türk drone'larının saha çatışmasında Ermeni kuvvetlerine büyük zarar verdiğini açıkladı. Fransız muhabirin "Kaç tane Türk drone'unuz var?" sorusuna gülerek "Yeterince var. Hedeflerimize ulaşmamız için bu bilginin gizli kalması gerekiyor. Açıklamayı tercih etmiyoruz" dedi.
Türk SİHA'larının çatışmalarda nasıl bir fark yarattığı sorusu üzerine ise Aliyev, "Tabii ki, oldukça modern ve gelişmiş silahlar. Türkiye'den aldığımız SİHA'lar ile Ermenistan güçlerine ait 1 milyar dolarlık askeri teçhizatı imha ettik" ifadelerini kullandı.
France 24 kanalına konuşan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, verdiği röportajda Türk drone'larının saha çatışmasında Ermeni kuvvetlerine büyük zarar verdiğini açıkladı. Fransız muhabirin "Kaç tane Türk drone'unuz var?" sorusuna gülerek "Yeterince var. Hedeflerimize ulaşmamız için bu bilginin gizli kalması gerekiyor. Açıklamayı tercih etmiyoruz" dedi.
Türk SİHA'larının çatışmalarda nasıl bir fark yarattığı sorusu üzerine ise Aliyev, "Tabii ki, oldukça modern ve gelişmiş silahlar. Türkiye'den aldığımız SİHA'lar ile Ermenistan güçlerine ait 1 milyar dolarlık askeri teçhizatı imha ettik" ifadelerini kullandı.
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