Aliyev enerji hatları üzerinden Ermenistan'ı uyardı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'ın enerji hatlarına saldırması halinde yanıtının çok ağır olacağını söyledi ve bu durumun Avrupa'ya enerji taşıyacak olan TANAP projesini de etkileyeceğini belirtti.

Dağlık Karabağ nedeniyle 27 Eylül'de Ermenistan ile çatışmalara giren Azerbaycan'ın Cumhurbaşkanı Aliyev, Habertürk'e verdiği röportajda Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın ülkesini felakete sürüklediğini kaydetti. Aliyev ayrıca Türkiye olmadan sorunun çözülemeyeceğini de belirtti.

Aliyev' konuşmasının başında adece Ermenistan askeri hedeflerine yönelik operasyonlar yaptıklarını ve Ermenistan'ın ağır kayıplar vediğini belirterek, "Ermeni ordusuna büyük darbe vuruldu. 200 tank, 2 S-300 füze sistemi imha edildi, 33 tank ele geçirildi ve birçok askeri araç imha edildi veya ele geçirildi" dedi.

Moskova'da varılan ateşkesin kendilerini tatmin etmediğini belirten Aliyev, tarih verilmemesinin Ermenistan'ın yeni askeri takviyelerini arttıracağı görüşünü de eleştirerek bunun Ermenistan'ı 'perişan' edeceğini belirtti.

Rusya'daki ateşkes görüşmesinin uzun sürmesinin nedeninin kendi istemedikleri maddelerin anlaşmadan çıkarılması olduğunu belirten Azerbaycan Cumhurbaşkanı, Ermenistan ile ikili görüşmelerin devam etmesi gerektiğini söyleyerek şunları ifade etti:



Aliyev, Karabağ'ın bağımsızlıüının tanınması halinde de kendilerinin bunu tanımayacağını ifade etti. Ermenistan ile de görüşmelerin başlaması için öncelikle yedi ileçnin boşaltılmasını şart koşan Aliyev, "İlk aşamada Ermenistan ordusu işgal ettikleri arazilerden çıksın, öncelikle 5 ilçe, sonra da 2 ilçe boşaltılsın. Dağlık Karabağ’ı Şuşa ve diğer önceden Azerbaycanlıların yaşadığı bölgelere geri dönmeler başlasın ve Karabağ görüşmeleri devam etsin" dedi.

Dağlık Karabağ'da bir barış gücünü de kabul etmeyeceklerini aktaran Azerbaycan Cumhurbaşkanı, "Önce şunu belirteyim ki, barış güçlerinin terkibi ve bölgeye gönderilişi her iki ülkenin, Ermenistan ve Azerbaycan'ın onayı esasında olmalı. Yani hangi ülkeler orada bulunacak. Eğer her hangi bir ülke itiraz ederse o zaman, tabii ki, bu gerçekleşmeyecek" ifadelerini kullandı.

Türkiye olmadan sorunun çözüme kavuşmayacağını aktaran Aliyev, Minsk grubuna karşı olmadıklarını söyledi.

Türk F-16 ve yabancı paralı askerler meselelerine de değinen Aliyev, Türk uçaklarının hiç havalanmadığını ve bölgede hiçbir yabancı askerin olmadığını aktardı.



Ermenistan'da Rusya'nın üssü olduğunu ve oradan 5 bin asker bulunduğunu aktaran Aliyev ayrıca Ermenistan sınırını Rus ve İran askerlerinin koruduğunu beliertti. Kendi topraklarında Türk üssü olmadığını ve sınırlarını da Türk askerlerinin korumadığını kaydedip ateşkesin başladığı günden itibaren Ermenistan'a silah ihracatı yapıldığını iddia etti.

Ermenistan'ın enerji hatlarına saldırısının çok büyük sonuçlar doğuracağını da kaydeden Aliyev, sözlerini şu şekilde sürdürdü;



Dağlık Karabağ'da yaşayan Ermeniler ile hiçbir sorunları olmadığını da kaydeden Aliyev, ayrıca evlerini yitiren insanların zararlarının karşılanacağını belirtti.

"Madrid anlaşması bu toprakların Azerbaycan‘a geri verilmesini onaylıyor. İkili görüşmeler aynen kalmalıdır. Yani, Ermenistan ve Azerbaycan görüşmeler yapacak. Herhangi bir sözde Karabağ delegesinin bu görüşmelere katılması söz konusu değil."

"Türk F-16'larına ilişkin konuya ben artık söyleşi yaptım. Türk F16'ları buradalar. Uçaklar tadkikat zamanı gelmişlerdi. Onun sonrasındakı Ermeni saldırılarından sonra burada kaldılar. Ama onlar yerde duruyorlar. Havada değil. Ve onlardan hiç birisi bu savaşa katılmamış. Türkiye'den hiçbir insan bu savaşa katılmamış. Yabancı insanlar konusu da yalan. Bu bize atılmış çamur. İftiradır. Bir tek bile kanıt gösteremiyorlar. Sadece olarak Fransa ve Rusya'dan benzeri açıklamalar yapıldı. Delil yok. Bizim istihbarata hiçbir bilgi verilmiyor. Ben size diyebilirim ki, bizim istihbaratımız bize itham yağdırılan ülkelerle iletişimde olmuşlar. Somut delil istedik, veremediler. Basında kim yazarsa yazsın. O bizi ilgilendirmez. Zaten, Batı medyası her zaman Ermenistan tarafını tutuyor. Ve bize bundan önceki dönemlerde de çok olumsuz münasebet göstermişler. Ve aynı iftiralara biz alışmışızdır. Ancak resmi kişilerin açıklamaları kabul edilemez! Ya bunu ispat etsinler, ya da kendi sözlerini geri çeksinler. Öyle bir şey yok"

Eğer Ermenistan, bu gibi boru hatlarını sıradan çıkarmak planlarını hayata geçirmek isterse; yanıtı çok ağır olacak. Biz, konuyla ilgili uyarımızı yapmışızdır. 2021 yılında TANAP üzerinden gaz almaya başlayacak Avrupa ülkeleri de, Ermenistan'ı uyarmalılar. Çünkü TANAP yalnızca bizim projemiz değil. TANAP'ın başka paydaşları var. TAP'ın Avrupalı paydaşları var. Ve Avrupa'nın enerji güvenliği için müstesna önem arz eden bir proje. İşte bu nedenden dolayı hepimiz bu projeye herhangi zarar değmemesi için ilgili olmalıyız.